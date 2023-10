Fastenal hält die Dividende stabil

Der amerikanische Einzelhändler Fastenal Co. (ISIN: US3119001044, NASDAQ: FAST) zahlt am 24. November 2023 eine im Vergleich zum Vorquartal konstante Quartalsdividende in Höhe von 35 US-Cents je Anteilsschein an die Aktionäre, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 26. Oktober 2023.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,40 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 56,01 US-Dollar (Stand: 11. Oktober 2023) bei 2,50 Prozent. Fastenal wurde 1967 gegründet und zahlt seit 1991 eine Dividende aus (seit April 2011 auf vierteljährlicher Basis). Mitte Januar 2023 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (31 US-Cents) eine Anhebung der Dividende um 12,9 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 1,88 Mrd. US-Dollar nach 1,78 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie bereits am 13. Juli 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 298 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 287,1 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum dritten Quartal 2023 werden an diesem Donnerstag veröffentlicht. Fastenal mit Sitz in Winona im US-Bundesstaat Minnesota ist ein Händler von Industrie- und Baumaterialien. Die im Jahr 1967 gegründete Firma ging 1987 an die Börse und verkauft ihre Produkte in rund 25 Ländern.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 18,36 Prozent im Plus (Stand: 11. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 31,91 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de