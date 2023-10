Novo Nordisk und Eli Lilly – Profiteure eines neuen Hypes

Die Aktie von Eli Lilly bildet seit März diesen Jahres einen steilen Aufwärtstrend. Im September konsolidierte das Papier kurzfristig bis zur 50%-Retracementlinie. Zum Monatswechsel nahm die Aktie den Aufwärtstrend allerdings wieder auf Aktuell schielt Eli Lilly über das Sepbemberhoch von 601,10 USD. Gelingt der Ausbruch über dieses Level eröffnet sich weiteren Aufwärtspotenzial bis 665,10 USD. Bei 650 USD stößt die Aktie an die Oberkante des Aufwärtstrendkanals und bei 665,10 USD an die 138,2%-Retracementlinie. In diesem Bereich könnte es also zu Rücksetzern kommen. Eine starke Unterstützung findet die Aktie bei 537,20 USD (Unterkante des Aufwärstrends, 61,8%-Retracementlinie).