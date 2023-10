REDCARE PHARMACY - Kaufwelle erreicht zentralen Widerstand

Redcare Pharmacy N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 114,500 € (XETRA)

Vor rund einem Jahr startete die Aktie von Redcare Pharmacy nach einer erfolgreichen Bodenbildung an der Unterstützung bei 36,90 EUR eine steile Aufholjagd. In der Spitze führte diese Rally bis an das Widerstandscluster bei 118,00 bis 121,30 EUR.

Auf Höhe dieses markanten Zwischentiefs aus dem Jahr 2021 prallte der Wert wie erwartet nach unten ab, konnte die Korrektur jedoch mit dem Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie Anfang Oktober beenden.

Seither läuft eine dynamische Kaufwelle.

Zentrale Kurshürden bei 118,00 und 121,30 EUR

Dieser steile Anstieg überrannte zuletzt die kleineren Hürden bei 110,55 und 112,00 EUR und steuert damit der großen Barriere um 121,30 EUR entgegen. Gewinnmitnahmen im Bereich des Kursziels bei 118,00 EUR könnten dabei jetzt eine kurze Korrekturphase auslösen.

Wird anschließend aber auch der Bereich um 121,30 EUR überwunden, könnte die Rally direkt bis 127,00 EUR führen. Selbst ein temporärer Anstieg bis 134,00 EUR wäre in diesem Fall möglich.

Etwaige Korrekturen sollten im Bereich von 107,50 EUR wieder auf Käufer treffen. Wird die Marke dagegen unterschritten, könnte es ausgehend vom zentralen kurzfristigen Support bei 103,30 EUR zu einem weiteren Anstieg kommen.

Redcare Pharmacy Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)