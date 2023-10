AKTIEN IM FOKUS: Qiagen und Merck KGaA im Sartorius-Sog sehr schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im europaweit schwachen Healthcare-Sektor sind am Freitag nach einer weiteren Gewinnwarnung von Sartorius und deren Tochter Sartorius Stedim Biotech auch die Aktien von Qiagen und Merck KGaA deutlich abgerutscht. Mit 36,41 Euro erreichten Qiagen einen neuerlichen Tiefstand seit rund drei Jahren. Merck KGaA markierten den tiefsten Stand seit Mitte Juli und blieben so nur knapp über ihrem Jahrestief.

Am Nachmittag ging es für die Anteile des Diagnostikspezialisten Qiagen um 3,1 Prozent bergab, jene des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA sanken um 3,4 Prozent. Sie zählten damit nach Sartorius mit minus zehn Prozent zu den größten Verlierern im etwas schwächeren Dax . Auch seit Jahresbeginn sind sie mit Einbußen von 22,5 Prozent bei Qiagen und gut 17 Prozent im Fall von Merck unter den größten Verlierern im Leitindex.

Der europäische Pharma- und Gesundheitssektor, in dem auch Evotec und Carl Zeiss Meditec sehr schwach waren, stand zuletzt mit 1,2 Prozent im Minus. Morphosys aber glänzten hier an der Spitze mit einem Plus von sechs Prozent nach einer Kehrtwende in der Bewertung durch Morgan Stanley./ajx/ag/men