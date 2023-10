Boeing: Probleme reißen nicht ab

Aktien von Boeing sacken im Freitagshandel um 3,5 Prozent ab. Grund hierfür sind Produktionsfehler, die am hinteren Druckschott und des Musters 737 MAX 8 aufgetreten sind. Damit wurde sogleich die gesamte Erholungsbewegung seit Anfang dieses Monats ausgehend von der Horizontalunterstützung von 185,26 US-Dollar zunichtegemacht. Weitere Abschläge könnten das Papier auf Sicht der nächsten Wochen erneut belasten und entsprechende Short-Ansätze sehr interessant gestalten.

Es droht neues Ungemach

Support droht wegzubrechen Tageschlusskurse unterhalb von 182,55 US-Dollar könnten für erneute Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer wecken und das Papier in einem nächsten Schritt auf 173,85 und darunter 168,52 US-Dollar talwärts schicken. Dieses Szenario würde sich für einen baldigen Short-Ansatz anbieten. Auf der Oberseite sollte dagegen mindestens der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 204,51 US-Dollar überwunden werden, damit zumindest eine ausgedehnte Erholung zurück an 218,00 US-Dollar vollzogen werden kann. Aber erst oberhalb dieses Niveaus dürfte das Boeing-Papier endgültig in ruhigeres Fahrwasser zurückkehren.