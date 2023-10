EQS-Adhoc: init innovation in traffic systems SE: MARTA Atlanta, Georgia beabsichtigt einen Auftrag über ein elektronisches Fahrgeldmanagementsystem an init zu erteilen

EQS-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Vertrag

Das Board of Directors von Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) hat beschlossen, den Zuschlag für die Lieferung eines elektronischen Fahrgeldmanagement-systems (Automated Fare Collection System 2.0) an die INIT Innovations in Transportation, Inc., eine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft der init innovation in traffic systems SE, zu erteilen. MARTA ist das führende öffentliche Verkehrsunternehmen im Großraum Atlanta und betreibt ein umfangreiches Netz von Bus- und Bahnverbindungen in der gesamten Region. Atlanta ist der neuntgrößte Ballungsraum in den Vereinigten Staaten. Nach erfolgreichem Abschluss der Vertragsverhandlungen wird erwartet, dass der Vertrag darüber Ende 2023 / Anfang 2024 unterzeichnet wird. Die Behörde sieht einen Auftragswert von über USD 100 Millionen für die Konzeptionsphase, Installation und Einführung des AFC Systems 2.0 vor. Darüber hinaus kann sich der Gesamtauftragswert, bei Abschluss von weiteren Optionen für Betrieb und Wartung über 10 Jahre, verdoppeln. Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

