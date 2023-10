EQS-Adhoc: MBH CORPORATION PLC GIBT VERÄNDERUNGEN IM VERWALTUNGSRAT UND IM FÜHRUNGSTEAM SOWIE DIE ABSICHT BEKANNT, VIER UNTERNEHMEN DER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT ZU VERKAUFEN, UM IHRE WACHSTUMSPLÄNE UND LANGFRIST

EQS-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Sonstiges

London, 13. Oktober 2023. Die MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt heute eine Reihe von wichtigen Veränderungen im Verwaltungsrat und im Führungsteam bekannt und wird, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, vier Unternehmen der Gruppe verkaufen: Acacia Training, Academy 1 Group, Logistica Holdings und Samuel Hobson. Die Änderungen, die ab dem 13. Oktober 2023. wirksam werden, betreffen die Struktur des Verwaltungsrats und des Führungsteams wie folgt: Die nachfolgend genannten Verwaltungsratsmitglieder (nämlich Kevin Hanbury, Callum Laing, Lisa Maynard-Atem, Kevin Potter, Melissa Shea, Vicky Smith und Victoria Sylvester ) treten mit heutiger Wirkung zurück.

) treten mit heutiger Wirkung zurück. Paul Seabridge wird zum Vorstandsvorsitzenden und Chief Executive Officer ernannt. Paul Seabridge ist derzeit Geschäftsführer des MBH-Geschäftsbereichs Freizeit und Leiter mehrerer Unternehmen der MBH-Gruppe im Geschäftsbereich Freizeit. Er wird Callum Laing , nicht geschäftsführender Vorsitzender, und Victoria Sylvester , Chief Executive Officer, ersetzen, die von ihren Ämtern zurücktreten. Bereits mit 21 Jahren hatte Paul ein Unternehmen gegründet, gekauft und verkauft. In seiner 23-jährigen Laufbahn bis dato war er ein erfolgreicher Unternehmer, der in über 100 Fusionen und Übernahmen in 11 verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Branchen Erfahrung sammelte. Aufgrund seiner umfangreichen M&A-Karriere war Paul an vielen Joint Ventures und Zweckgesellschaften im Zusammenhang mit seinen früheren Unternehmungen beteiligt. Im Jahr 2020 startete Paul den MBH-Geschäftsbereich Freizeit mit der Übernahme von Robinsons Caravans und baute diesen Bereich durch die erfolgreich integrierten Übernahmen von White Arches, Golden Castle Caravans und Lincoln Leisure Vehicles weiter aus.

tritt dem Verwaltungsrat und Führungsteam von MBH als Executive Director bei. Mo ist derzeit Group Chief Financial Officer der Falcon Recreation Group und Chief Financial Officer des MBH-Geschäftsbereichs Freizeit und bringt somit umfangreiche Erfahrung und Fachwissen in die MBH ein. Mo ist Fellow der Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) und begann seine Karriere bei BDO Stoy Hayward, wo er 7 Jahre in der Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung tätig war, bevor er in die Industrie wechselte. Im Jahr 2020 kam Mo als CFO zu Robinsons Caravans Ltd., wo er zum CFO des MBH-Geschäftsbereichs Freizeit aufstieg und in dieser Zeit mehrere Akquisitionen erfolgreich begleitete. Susan Kwok , MBH Chief Financial Officer, wird Ende Oktober von ihrer Funktion zurücktreten, jedoch bis Ende des Jahres Teil des MBH-Finanzteams bleiben. Wer ihr nachfolgt, wird in der Woche ab dem 16. Oktober bekannt gegeben, vorbehaltlich des Abschlusses des KYC-Verfahrens. Der Nachfolger bzw. die Nachfolgerin wird auch dem MBH-Führungsteam angehören.

Acacia Training, Academy 1 Group und Logistica Holdings sind derzeit Teil des MBH-Geschäftsbereichs Bildung, während Samuel Hobson das Gründungsunternehmen des Geschäftsbereichs Gesundheit der Gruppe ist. Acacia Training war eines der Gründungsunternehmen von MBH, und alle Unternehmen haben in den letzten Jahren eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung der Gruppe gespielt. Paul Seabridge hält direkt 434.644 Aktien. Indirekt werden 786.819 Aktien von der Falcon Recreation Group Ltd. gehalten, bei der Paul Seabridge ein Mehrheitsaktionär ist. Zusammengenommen hält er einen Anteil von 20,4 %. Mo Miah hält indirekt 23.604 Stammaktien der Gesellschaft, was einem Anteil von 0,39 % an den Aktien der Gesellschaft entspricht. Direktor: Paul Seabridge Aktuelle Verwaltungsratsmandate AARON BRIDGE VENTURES LIMITED AQUILA FOOD GROUP HOLDING COMPANY LIMITED AYIA MANAGEMENT LIMITED BROXTONS EA LTD FALCON RECREATION GROUP LIMITED GOLDEN-CASTLE CARAVANS LIMITED HODDESDON DISTRIBUTION LIMITED HODDESDON TRANSPORT SERVICES LIMITED J&P VENTURES LLP JWD CAPITAL 2 LIMITED JWD CAPITAL PARTNERS PLC LINCOLN LEISURE VEHICLES LIMITED MILBRIDGE CONSTRUCTION LIMITED MILLENNIUM DOUGH COMPANY LIMITED OPULENTIA CAPITAL HOLDINGS LTD OPULENTIA CAPITAL LTD OPULENTIA CAPITAL REAL ESTATE HOLDINGS LTD OPULENTIA HOLDCO 2 LIMITED OPULENTIA SPV 10 LTD OPULENTIA SPV 13 LTD OPULENTIA SPV 4 LIMITED OPULENTIA SPV 5 LTD OPULENTIA SPV 6 LTD OPULENTIA SPV 8 LTD OPULENTIA SPV 9 LIMITED OPULENTIA SPV HOLDCO 15 LTD OPULENTIA SPV HOLDCO 16 LTD OPULENTIA SPV HOLDCO 17 LTD OPULENTIA SPV HOLDCO 18 LTD OPULENTIA SPV HOLDCO 19 LTD OPULENTIA SPV HOLDCO 21 LTD P.N. SHARPE LIMITED PREMIUM MOTORHOMES LIMITED PS ACCOUNT SERVICES LIMITED ROBINSONS CARAVANS HOLDING COMPANY LIMITED ROBINSONS CARAVANS LIMITED ROBINSONS CARAVANS PARTNERSHIP LLP SEABRIDGE GROUP SERVICES LIMITED SEABSTRACH 2 LLP STRACHAN INVESTMENTS HOLDCO1 LIMITED SWITCH INTERNATIONAL TRAILERS (U.K.) LIMITED THE FIRE SAFETY COMPANY HOLDINGS LTD TWT LOGISTICS LIMITED UK SALADS LIMITED WHITE ARCHES CARAVANS (RUSHDEN) LIMITED WHITE ARCHES CARAVANS LIMITED Frühere Verwaltungsratsmandate in den letzten 5 Jahren 3Ks ENGINEERING LTD 3Ks ENGINEERING COMPANY LTD A1 ACE TRANSPORT SERVICES LTD C&B CONSTRUCTION PTY LTD CASCADE TAXI TRADING LTD CLAY HOLDINGS SPV LTD COALVILLE GLASS & GLAZING CO. LIMITED COALVILLE GLAZING HOLDCO LTD. COALVILLE WINDOW CO. LIMITED COETUS LEISURE HOLDCO LIMITED CONSORTIA VENTURES LTD CRUNCH DMC LTD CYNTA LIMITED CYNTA LTD DRAGON ENGINEERING SERVICES LTD ENZO GLOBAL LTD FARRELL ESTATE AGENCIES LTD GJKLMPP LLP I J RECRUIT LTD INGLIS JANE LTD J&P CAPITAL 3 LTD J&P CAPITAL 4 LTD J&P CAPITAL LTD J&P VENTURES MANAGEMENT SERVICES LTD J&P VENTURES TOPCO LTD JGP CAPITAL LLP JWD CAPITAL 3 LTD JWD CAPITAL 4 LTD JWD CAPITAL 5 LTD KK850 LTD KLEINSMAN 2 LTD KLEINSMAN 3 LTD KLEINSMAN GLOBAL LLC KLEINSMAN MR LTD KLEINSMAN RE LTD LEARNING LINKS SERVICES LTD LEARNING LINKS SERVICES LTD LOGISTICA TRAINING LTD MOSAIC ISLAND LTD NJT MARKETING SERVICES LTD NORTH YORKSHIRE TAXI COMPANY LTD OPULENTIA CAPITAL REAL ESTATE HOLDINGS LTD OPULENTIA LTD OPULENTIA MADRID OFFICE LTD OPULENTIA PARTNERS LLP OPULENTIA SPV HOLDCO 17 LTD OPULENTIA SPV HOLDCO 20 LTD PBL TRADING 2 LTD PBL TRADING LTD PENNAX PLC PROGRESS RECRUITMENT PARTNERS LLP PROGRESS RECRUITMENT SOLUTIONS LTD Direktor: Mo Miah Aktuelle Verwaltungsratsmandate WHITE ARCHES CARAVANS LTD PN SHARPE LTD WHITE ARCHES CARAVANS (RUSHDEN) LTD ROBINSONS CARAVANS PARTNERSHIP LLP LINCOLN LEISURE VEHICLES LTD GOLDEN CASTLE CARAVANS LTD PREMIUM MOTORHOMES LTD FALCON RECREATION GROUP LTD ROBINSONS CARAVANS LTD ROBINSONS CARAVANS HOLDING COMPANY LTD Paul Seabridge und Mo Miah: 1. sind nicht wegen strafbarer Handlungen rechtskräftig verurteilt; 2. waren nicht Direktor einer Gesellschaft, die unter Konkursverwaltung, Insolvenzverwaltung oder Zwangsverwaltung gestellt wurde oder Gegenstand eines freiwilligen Vergleichs oder einer Vereinbarung mit ihren Gläubigern im Allgemeinen oder einer Gruppe von Gläubigern war, während sie Direktor dieser Gesellschaft waren oder in den 12 Monaten nach ihrem Ausscheiden als Direktor dieser Gesellschaft; 3. waren nicht Gesellschafter einer Personengesellschaft, die in Konkurs oder Verwaltung gegangen ist oder Gegenstand eines freiwilligen Vergleichs war, während sie Gesellschafter in dieser Personengesellschaft waren oder in den 12 Monaten nach ihrem Ausscheiden als Gesellschafter dieser Personengesellschaft; 4. waren nicht Eigentümer von Vermögenswerten oder Gesellschafter einer Personengesellschaft, über die ein Konkursverfahren eröffnet wurde, während sie Gesellschafter dieser Gesellschaft waren oder in den 12 Monaten nach ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft; 5. sind nicht öffentlich von einer gesetzlichen oder Aufsichtsbehörde (einschließlich anerkannter Berufsverbände) kritisiert worden; oder 6. sind nicht von einem Gericht von der Ausübung der Funktion eines Direktors eines Unternehmens oder der Geschäftsführung oder Abwicklung von Geschäften eines Unternehmens ausgeschlossen worden. IR- und Presseanfragen: MBH Corporation Charlotte Fordham charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953 Unternehmensberater First Sentinel Corporate Finance Limited Brian Stockbridge brian@first-sentinel.com +44 (0) 7858 888 007



Paul Seabridge kommentierte: „Ich freue mich sehr und bin hoch motiviert, die MBH bei ihren nächsten weltweiten Entwicklungs- und Wachstumsschritten leiten zu dürfen. Es gibt zahlreiche neue Projekte, an denen wir bereits arbeiten, und wir haben eine sehr gesunde Pipeline von neuen Unternehmen, die sich entschlossen haben, in den kommenden Monaten Teil der MBH Corporation zu werden. Jetzt, wo ich die Rolle des Verwaltungsratsvorsitzenden und Chief Executive Officer bei MBH übernehme, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Vikki Sylvester und ihrem Team für ihre Führungsarbeit bei MBH zu danken. Vikki und ich werden bis zum Ende des ersten Quartals des nächsten Jahres, wenn der Übergang zum neuen Team vollzogen sein wird, weiterhin eng zusammenarbeiten.“

Victoria Sylvester kommentierte: „Paul Seabridge ist eine dynamische, von Werten geleitete Führungspersönlichkeit, die über einen vielfältigen Erfahrungsschatz und eine hervorragende Erfolgsbilanz beim Kauf und der Weiterentwicklung von Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftssektoren verfügt. Er besitzt außergewöhnliche strategische und taktische Fähigkeiten, erwiesene operative Kompetenz und große Erfahrung auf Märkten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Ich bin zuversichtlich, dass Paul und sein neues Team gut aufgestellt sind, um langfristiges Wachstum und Mehrwert für alle Interessengruppen zu schaffen. Ich bin persönlich sehr stolz auf das, was wir in den letzten Jahren bei MBH aufgebaut haben, und möchte dem scheidenden Führungsteam und dem Verwaltungsrat für ihr unermüdliches Engagement und ihre Unterstützung danken.“ Über MBH Corporation Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse (M8H:GR) sowie an der Aquis Exchange (M8H) in London notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. mbhcorporation.com 13.10.2023 GMT/BST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

