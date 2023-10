Direkt zum Video auf YouTube

Die heißer als erwartet gemeldete Inflation in den USA hat gestern wie ein Bremsanker für die Aktien gewirkt. Eine grottenschlechte Anleihen-Auktion hat dann für einen deutlichen Kursrückgang am Abend gesorgt.

Aktien von Delta Airlines sind nach Zahlen stark in den Handel gestartet, haben am Ende aber im Verlust geschlossen. Sartorius kommt heute ordentlich unter die Räder, nachdem der Ausblick gesenkt wurde und das gleiche Spiel haben wir am gestrigen Nachmittag in der Aktie von InMode gesehen. Lauern hier jetzt Kaufgelegenheiten?