Designierte IG-Metall-Chefin will Betriebsräte stärken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die designierte IG-Metall-Chefin Christiane Benner will sich auf ihrem neuen Posten für eine stärkere Rolle von Betriebsräten in Unternehmen einsetzen. "Wir brauchen mehr Mitspracherechte der Belegschaften bei strategischen Unternehmensentscheidungen, mehr kritisches Co-Management", sagte Benner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Als erste Frau will sich die 55-Jährige am kommenden Montag (23. Oktober) zur Chefin von Deutschlands größter Gewerkschaft IG Metall wählen lassen. "Wir wollen als IG Metall in der Spitze schlanker werden und in den Betrieben mehr Mittel und Kraft reingeben. Das ist wichtig, weil gerade so viel im Umbruch ist und viele Leute verunsichert sind", sagte die Gewerkschafterin der Zeitung.

Benner sprach sich für unabhängige Schlichtungsstellen aus, die vermitteln könnten, wenn Unternehmensführungen strategische Vorschläge eines Betriebsrats ablehnen - etwa einen Arbeitsrichter. "Mir ist bewusst, dass das für die Arbeitgeber ein schwieriges Thema ist", räumte Benner ein.