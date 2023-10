Blackrock: Frühjahrestiefs im Test

Im dritten Quartal konnte Blackrock trotz geringerer Zuflüsse einen Nettogewinn von 1,6 Mrd. US-Dollar einfahren und damit 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Pro Aktie entspricht dies einem Gewinn von 10,66 Dollar, womit die Erwartungen der Analysten von 8,23 US-Dollar pro Anteilsschein übertroffen wurden. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 4,5 Mrd. Dollar. Das verwaltete Vermögen belief sich auf unglaubliche 9,1 Billionen Dollar und entsprach damit den Erwartungen der Analysten. Das waren allerdings etwa 3 Prozent weniger als im Vorquartal. Die Basisverwaltungsgebühren stiegen um etwa 4 Prozent auf 3,7 Mrd. US-Dollar.

34 Prozent unter Rekordniveau

Trotz der fantastischen Zahlen aus dem letzten Quartal tritt Blackrock seit April letzten Jahres praktisch auf der Stelle und bewegt sich in einer Handelsspanne zwischen 576,81 und 781,77 US-Dollar grob seitwärts. Der jüngste Rückfall auf die Frühjahrestiefs aus diesem Jahr um 620,00 US-Dollar wirkt vorläufig stützend, gut möglich, dass die Aktie an dieser Stelle zur Oberseite abdreht und eine Erholungsbewegung an 709,06 US-Dollar vollzieht. Anderenfalls würde unterhalb der aktuellen Monatstiefs ein Rückfall auf 576,81 US-Dollar drohen, dieser Fall würde dann mit einer regelkonformen Auflösung einer potenziellen SKS-Formation einhergehen. Ein durchaus ein spannendes Papier, allerdings auch mit zahlreichen Risiken.