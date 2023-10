AT&T - Zahlen schlagen Erwartungen, Prognose erhöht

AT & T Inc. - WKN: A0HL9Z - ISIN: US00206R1023 - Kurs: 14,320 $ (NYSE)

So hat der Telekommunikationsriese mit den Zahlen für das dritte Quartal die Analystenschätzungen übertroffen. Der Umsatz stieg zwar nur marginal verglichen mit dem Vorjahr um 1 % auf 30,4 Mrd. USD. Analysten hatten aber mit 30,2 Mrd. USD noch weniger erwartet. Der bereinigte Gewinn erreichte 0,64 USD je Aktie. Hier war die Konsensschätzung mi 0,62 USD je Aktie auch etwas niedriger angesetzt.

Ihr möchtet beim Handel mit Derivaten Kosten sparen? Die drei Premium-Partner der Comdirect, BNP Paribas, Morgan Stanley und Société Générale, machen es möglich. Schaut hier, welches Angebot am besten zu Euch passt.

CEO John Stankey kommentiert: "Unsere Investitionen in erstklassige 5G- und Glasfaserkonnektivität treiben unseren Wachstumsmotor an. Wir gewinnen profitable Kundenbeziehungen und werden effizienter.“ Das ist auch dringend notwendig, das Jahr 2022 verlief für AT&T alles andere als zufriedenstellend. Für 2023 ist Stankey inzwischen etwas positiver gestimmt und rechnet mit einem Free Cashflow von 16,5 Mrd. USD und einem EBITDA-Wachstum von 4 %. Zuvor war der CEO von einem Free Cashflow von 16,0 Mrd. USD und einem EBITDA-Wachstum von 3 % ausgegangen. Im dritten Quartal lag der Free Cashflow bei 5,2 Mrd. USD. Die Nettoverschuldung soll Analysten zufolge in diesem Jahr von 132,2 Mrd. USD auf 129,0 Mrd. USD zurückgeführt werden.

Fazit: Die langfristige Entwicklung der Aktie von AT&T ist eine Katastrophe, da helfen auch die üppigen Dividendenzahlungen nichts, zumal die Dividende 2022 auch nahezu halbiert wurde. Bei Anleiherendite von um die 5 % hat man aktuell auch gute Alternativen. In jedem Fall gibt es im Aktienbereich interessantere Werte als AT&T.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 120,74 121,74 123,26 Ergebnis je Aktie in USD 2,57 2,43 2,49 KGV 6 6 6 Dividende je Aktie in USD 1,11 1,12 1,12 Dividendenrendite 7,75% 7,82% 7,82% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)