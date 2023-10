EQS-News: ADS-TEC Energy GmbH: Bundesregierung plant Gesetzesvorlage zu Schnelllader-Pflicht an Tankstellen – ADS-TEC Energy liefert mit batteriegepufferten Ultraschnellladesystemen optimale Lösungen dafür

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

ADS-TEC Energy GmbH: Bundesregierung plant Gesetzesvorlage zu Schnelllader-Pflicht an Tankstellen – ADS-TEC Energy liefert mit batteriegepufferten Ultraschnellladesystemen optimale Lösungen dafür



19.10.2023 / 19:16 CET/CEST

Die Bundesregierung will den raschen Ausbau von Schnellladestationen vorantreiben.

Bundeskanzler Olaf Scholz sprach auf der IAA Mobility 2023 von einer geplanten gesetzlichen Pflicht für Tankstellenbetreiber, von der etwa 11.000 Tankstellen betroffen wären.

Mit einfach und flexibel zu installierenden Lösungen wie ChargeBox und ChargePost von ADS-TEC Energy ist das realistisch und zeitnah umsetzbar – für Laden in Minuten mit bis zu 320 kW Leistung an begrenzten Netzanschlüssen.

NÜRTINGEN, Deutschland –19.10.2023 – Laut einer Erklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz will die Bundesregierung Schnelllader an Tankstellen per Gesetz zur Pflicht machen. Dies gelte für die Betreiber „fast aller Tankstellen“, sagte er zur Eröffnung der IAA Mobility 2023 – und: „Damit gehört Reichweitenangst bald endgültig der Vergangenheit an.“ Das soll laut aktuellen Planungen für etwa 80 Prozent aller Tankstellen in Deutschland gelten, also rund 11.000 Anlagen. Das ehrgeizige Ziel der Regierung steht: Ende 2030 sollen in Deutschland eine Million öffentliche Ladepunkte installiert sein. Aktuell stehen laut einer Erfassung des Bundesverbandes der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft BDEW zum 1. Juli dieses Jahres nur rund 10 Prozent davon bereit.





ADS-TEC Energy liefert mit Schnellladesystemen optimale Lösungen für geplante Schnelllader-Pflicht an Tankstellen

ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein international führender Hersteller batteriespeicherbasierter ultraschneller Ladelösungen, sieht seine bewährten Produkte ChargeBox und ChargePost als Weg, um eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur an Tankstellen flexibel und fast überall zu ermöglichen – insbesondere vor dem Hintergrund, dass nicht überall ein Netzausbau für hohe Ladeleistungen möglich ist. Das liegt zum einen am Platz, den ein Netzausbau benötigt (vor allem für Trafostationen) und zum anderen an den Lärmemissionen, die beim Laden an einem Mittelspannungsanschluss entstehen können und im Innenstadtbereich nicht zulässig sind. Die batteriegepufferten Ladelösungen von ADS-TEC Energy dagegen sind für „normale“ Netzanschlüsse konzipiert, sind platz- und geräuschoptimiert, schnell und einfach zu installieren und ermöglichen „ultraschnelles“ Laden in Minuten und mit bis zu 320 kW. High Power Charging kann damit quasi überall realisiert werden, auch an Standorten mit niedriger Anschlussleistung wie in Innenstädten oder ländlichen Gebieten. ChargeBox und ChargePost fördern somit die Akzeptanz der Elektromobilität, indem sie E-Autos ähnlich schnell aufladen wie konventionelles Tanken und das Schnellladen an Orte bringen, wo es bestmöglich in den Alltag integriert ist.



Thomas Speidel, CEO ADS-TEC Energy, sagt: „Wenn Schnellladen in Minuten statt Stunden und damit auch im alltäglichen Verkehr in Innenstädten an Tankstellen möglich ist, dann bedeutet das nicht nur wesentlich mehr Komfort, sondern auch mehr Akzeptanz in der breiten Bevölkerung. Genau das ist erforderlich, um die E-Mobilität in die Fläche zu bringen.“

Besonders geeignet für Tankstellen

ChargeBox kann besonders flexibel an Tankstellen installiert werden: Batterieeinheit und die gesamte Ladetechnik passen in einen Würfel mit nur 1,6 Quadratmeter Aufstellfläche. Die zwei Ladepunkte (Dispenser) können im Umkreis von 100 Metern Entfernung getrennt voneinander positioniert werden. Das gesamte ChargeBox System ist sehr ansprechend im Design und die Ladesäulen verursachen keinen Lärm, auch wenn der Ladevorgang mit höchster Ladeleistung passiert. Die Box lädt dauerhaft aus dem jeweils verfügbaren Verteilnetz und boostet die Ladeleistung auf bis zu 320 kW an einem Lade-Dispenser – oder 2x 160 kW für zwei parallele Ladevorgänge. Das bedeutet für die Installation an Tankstellen: Hier können zwei E-Fahrzeuge parallel innerhalb von Minuten auf etwa 100 Kilometer Reichweite geladen werden, egal ob Pkw, Vans oder Transporter.

Auch ADS-TEC Energy ChargePost verbindet höchste Lade-Performance mit bis zu 300 kW DC-Leistung oder zweimal 150 kW und höchste Speicherkapazität mit kleinstmöglicher Aufstellfläche von unter zwei Quadratmetern. ChargePost verfügt über zwei integrierte batteriegepufferte Ladesäulen samt Leistungselektronik und Batteriespeicher. Zusätzlich können zwei 75 Zoll große Monitore als Werbefläche in Ultra-HD-Qualität eingesetzt werden – das bietet zusätzliche neue Einnahmequellen für Betreiber. Auch die bidirektionale Nutzung des ChargePost oder die Nutzung von über PV-Anlagen gewonnener Eigenenergie erlauben in Form der Sektorenkopplung von Mobilität und Strom neue Geschäftsmodelle.

Bewährte Lösung in der Praxis

Kunden und Partner von ADS-TEC Energy haben bereits umfangreiche positive Erfahrungen mit dem Einsatz von Schnellladestationen an Tankstellen sammeln können.

Ein Beispiel ist JOLT Energy, ein Charge Point Operator, der sich auf den Aufbau eines Schnellladenetzes an hochfrequentierten, innerstädtischen Standorten spezialisiert hat. „Wir haben bereits zahlreiche ChargeBox-Ladestationen an Tankstellen in mehreren deutschen Großstädten installiert. Das Interesse von Tankstellenbetreibern und -inhabern ist riesig, da wir ihnen eine zuverlässige und platzsparende Lösung für die geplante Schnelllader-Pflicht anbieten können. Wir bauen, finanzieren und betreiben Schnellladestationen, Tankstellen profitieren von zusätzlichen Einnahmen und neuen Kunden, ohne selbst in Ladeinfrastruktur investieren zu müssen. Jetzt ist die richtige Zeit, um Standortpartnerschaften zu schließen, um die kommenden gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen,“ so Maurice Neligan, CEO des Schnellladenetzbetreibers JOLT Energy.

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy plc, eine in Irland gegründete und an der NASDAQ börsennotierte Aktiengesellschaft ("ADS-TEC Energy"), dient als Holdinggesellschaft für die ads-tec Energy GmbH, unsere in Deutschland gegründete Betriebsgesellschaft ("ADSE GM") und die ads-tec Energy Inc, eine US-Tochtergesellschaft der ads-tec Energy GmbH ("ADSE US" und zusammen mit ADS-TEC Energy und ADSE GM "ADSE"). Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und fertigt ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich der dazugehörigen Energiemanagementsysteme.

Seine batteriebasierte Schnellladetechnologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauweise aus. Zuletzt wurde das Unternehmen vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und in den „Kreis der Besten" 2022 aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automotive, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

