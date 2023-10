Morgan Stanley erhöht die Dividende

Das amerikanische Finanzinstitut Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, NYSE: MS) erhöht die Quartalsdividende von 77,5 US-Cents auf 85 US-Cents je Aktie, die Anhebung wurde bereits Anfang Juli avisiert. Die Zahlung erfolgt am 15. November 2023 (Record day: 31. Oktober 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,40 US-Dollar ausgeschüttet. Beim Börsenkurs von 74,88 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,54 Prozent (Stand: 18. Oktober 2023).

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erzielte Morgan Stanley einen Umsatz von 13,27 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 12,99 Mrd. US-Dollar) sowie einen Gewinn von 2,41 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,63 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 18. Oktober 2023 mitgeteilt wurde. Morgan Stanley hat seinen Firmensitz in New York City. Das Finanzinstitut entstand 1935 aus der Teilung von JP Morgan infolge des Glass-Steagall Acts zur Trennung von Banken und Wertpapierhandelshäusern.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 11,93 Prozent im Minus (Stand: 18. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 133,10 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de