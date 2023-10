Roche strebt Dividendenanhebung an

Die Schweizer Pharmafirma Roche (ISIN: CH0012032113) hat den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 bestätigt, wie am Donnerstag bei Vorlage der Neunmonatszahlen berichtet wurde. Roche erwartet aufgrund der starken Verkaufsabnahme bei den COVID-19-Produkten einen Rückgang der Konzernverkäufe im niedrigen einstelligen Bereich (bei konstanten Wechselkursen). Ohne COVID-19-Verkäufe rechnet Roche im Basisgeschäft beider Divisionen (Pharma und Diagnostics) mit einem starken Verkaufswachstum.

Für den Kerngewinn je Aktie strebt Roche eine Entwicklung an, die weitgehend dem Verkaufsrückgang entspricht (zu konstanten Wechselkursen). Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen. In diesem Jahr wurde die Dividende von 9,30 auf 9,50 Franken (ca. 10 Euro) je Aktie erhöht. Dies entsprach einer Anhebung um 2,2 Prozent. Damit steigerte Roche die Dividende das 36. Jahr in ununterbrochener Folge. Beim derzeitigen Kursniveau von 257,20 Franken (ca. 271 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,69 Prozent.

Der Konzern aus Basel verzeichnete in den ersten neun Monaten 2023 einen Umsatzrückgang zu konstanten Wechselkursen um 1 Prozent auf 44,05 Mrd. Franken. In Schweizer Franken gerechnet sanken die Umsätze um 6 Prozent, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. Die Konzernverkäufe ohne COVID-19-Produkte wuchsen zu konstanten Wechselkursen um 9 Prozent.

Redaktion MyDividends.de