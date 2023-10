Schnapshersteller Pernod Ricard spürt geringere Nachfrage in USA und China

PARIS (dpa-AFX) - Die Geschäfte des Spirituosenherstellers Pernod Ricard haben zum Start in das neue Geschäftsjahr unter einer schwächelnden Nachfrage in den USA und China gelitten. Der Umsatz des ersten Geschäftsquartals (bis Ende September) ging um acht Prozent zurück auf gut drei Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte. Organisch lag der Rückgang bei zwei Prozent. Das war in etwa so viel, wie die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten erwartet hatten. Höhere Preise konnten die sinkende Absatzmenge bei dem Hersteller von Absolut Vodka und Jameson Irish Whiskey nicht ausgleichen.

Der schwache Jahresstart sei erwartet worden und auf die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr, sowie ein sich normalisierendes Marktumfeld zurückzuführen, hieß es. Zudem habe Pernod in anderen Märkten gut abgeschnitten. Die während der Pandemie vor allem in den USA stark gestiegene Nachfrage nach Spirituosen beruhigt sich momentan, zudem erholte sich die chinesische Wirtschaft in den vergangenen Monaten nicht so kräftig wie angenommen. Bereits im August hatten die Franzosen vor diesem Hintergrund davor gewarnt, dass die Verkäufe in den USA im ersten Quartal schwach ausfallen würden und die Geschäfte in China gedämpft.

Er sei aber zuversichtlich, im Gesamtjahr ein Umsatzwachstum erzielen zu können, sagte Konzernchef Alexandre Ricard. Auch in den Vereinigten Staaten und China erwartet er eine Verbesserung. Das Unternehmen bekräftigte zudem sein Ziel, mittelfristig seinen Umsatz aus eigener Kraft im oberen Bereich von 4 bis 7 Prozent steigern zu können./lew/ngu/stk