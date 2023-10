426 % Aktienkursperformance in 5 Jahren: So hat Novo Nordisk das geschafft

Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) hat in den letzten fünf Jahren eine Kursperformance von 426 % geliefert. Auch das Börsenjahr 2023 ist ein signifikanter Teil dieser Erfolgsgeschichte. In den letzten nicht einmal zehn Monaten liegt die Gesamtperformance schließlich auch bei 47 %.

Die große Preisfrage ist: Wie hat Novo Nordisk das geschafft? Gehen wir auf Spurensuche. Dabei finden wir bestimmt einige bemerkenswerte Dinge heraus.

Novo Nordisk: Die Wachstumsbeschleunigung

Vermutlich werden viele Investoren noch wissen, wie sehr Novo Nordisk zuletzt mit seinen Zahlen überzeugt hat. Der Umsatz kletterte um 30 % währungsbereinigt. Das Ergebnis je Aktie sogar um 44 % im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023. Prognosen sind ebenfalls deutlich erhöht worden.

Die große Preisfrage ist jetzt: Was war zuvor die Ausgangslage? Im Jahre 2018 haben wir sogar noch einen operativen Stagnationskurs gesehen. Novo Nordisk schaffte es gerade so, die Erlöse bei 111 Mrd. Dänischer Kronen zu halten. Lediglich das Nettoergebnis schaffte ein Wachstum. Allerdings ein kleines, wobei es um 1 % im Vergleich zum Jahre 2017 auf 38,6 Mrd. Dänischer Kronen gestiegen ist. Bemerkenswert hierbei: Im ersten Halbjahr des Jahres 2023 hat der dänische Konzern mit über 39 Mrd. Dänischer Kronen mehr als Nettoergebnis erzielt, als im Gesamtjahr 2018.

Wir sehen daher: Novo Nordisk hat in den vergangenen Jahren wirklich beim Wachstum deutlich zulegen können. Aus einem stagnierenden Konzern ist ein wachstumsstarker Global Player geworden.

Neue, gute und erstarkende Präparate

Das zweite Merkmal der Erfolgsgeschichte von Novo Nordisk sind gute Präparate. Insbesondere Rybelsus und Wegovy zählen dabei zu den vielversprechenden Namen, die komplett neu in der Pipeline sind und besonders starke Zuwächse erzielen. Wegovy alleine hat im ersten Halbjahr des Jahres 2023 sogar mehr als 360 % Umsatzwachstum erzielt. Aber auch Rybelsus befindet sich als orales Präparat weiterhin im wachstumsstarken Teil des Portfolios.

Ozempic hat es hingegen bereits im Jahre 2018 gegeben. Der Umsatz ist jedoch mit lediglich 1,7 Mrd. Dänischen Kronen zu dem Zeitpunkt vergleichsweise gering gewesen. Im Geschäftsjahr 2022 stand dieses Mittelchen schließlich für Erlöse in Höhe von 59 Mrd. Dänischer Kronen. Die Tendenz ist weiterhin stark steigend.

Wir sehen daher: Novo Nordisk hat das Rad zwar nicht neu erfunden. Dafür aber eine komplett neue Generation an Medikamenten auf den Markt gemacht. Das heißt nicht, dass das Portfolio sich nur verbessert hat. Produkte wie Victoza verlieren mehr und mehr an Bedeutung. Aber die jetzigen Präparate sind überaus beliebt und zeigen sogar einen regelrechten Hype-Charakter.

Novo Nordisk: Die Bewertung

Zu guter Letzt hat sich in den letzten fünf Jahren auch die fundamentale Bewertung sehr stark verändert. Im Jahre 2018 notierte die Aktie noch auf einem Aktienkurs von ca. 20 bis 24 Euro split-bereinigt. Damals lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem Wert von ca. 20. Heute ist die Aktie bedeutend teurer. Trotz des starken Wachstums sehen wir ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, das deutlich über 40 liegt.

Die Veränderung sollten wir ebenfalls nicht unterbewerten. Schließlich sind Bewertung, Wachstumsaussichten und starke Produkte viele Teile eines Puzzles. Ob es in Zukunft noch so starke Renditen gibt? Die Antwort finden wir sicherlich in der aktuellen Ausgangslage. Aber auch der historische Vergleich bietet sich an.

