Goldman Sachs – Bärische Flagge aufgelöst

In der abgelaufenen Handelswoche hat die US-Berichtssaison standesgemäß mit Bankentiteln begonnen, insgesamt kann ein positives Fazit aus den Quartalszahlen gezogen werden. Dennoch blicken Investoren offenbar pessimistisch in die Zukunft und lassen Wertpapiere von Banken links liegen, wie beispielshalber die Aktie von Goldman Sachs. Aktuell bahnt sich ein größeres Verkaufssignal nach der Schwächephase der letzten Wochen an .