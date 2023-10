Dow: Schluss mit den Scharmützeln

Aktien des US-Chemieunternehmens Dow mussten in den letzten Wochen sehr empfindliche Verluste einstecken, nach einem zunächst erfolgreichen Ausbruch über einen mittelfristigen Abwärtstrend kehrte das Wertpapier in diesen zurück, womit nun ein klares Fehlsignal aus Sommer übrig geblieben ist. In der Folge könnten nun weitere Verluste anstehen und das Papier auf den tiefsten Stand seit Mai dieses Jahres drücken. Verstärkt wird dieser Effekt auch durch die breite Abgabebereitschaft der Investoren in den USA.

Jahrestiefs im Visier

Kurzfristiges Abwärtspotenzial besteht nach aktueller Auswertung zunächst an die Jahrestiefs bei 48,34 US-Dollar, ein weiteres Ziel könnte die Horizontalunterstützung aus Ende 2022 um 46,73 US-Dollar für die Dow-Aktie darstellen. Eine rasche Trendwende mit entsprechend positiven Signalen wird dem Wertpapier nicht zugetraut, erst oberhalb von 56,50 US-Dollar dürfte sich das Chartbild signifikant verbessern und im Anschluss Kurspotenzial an rund 60,00 US-Dollar entfalten. Bei der aktuellen Kursentwicklung sollte man dieses Szenario vorläufig aber nicht weiter verfolgen.