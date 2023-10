Chartzeit - neue Position in Big Tech

Die Berichts-Saison ist in vollem Gange. Klar ist in dieser Saison bereits, dass leichte Verfehlungen der Erwartungen teils heftig abgestraft werden, während das Übertreffen der Analystenerwartung nicht in gleicher Weise honoriert wird. Immer wieder kommt es bei Übertreibungen in den Kursreaktionen nach den Gewinnbereichten zu deutlichen Rücksetzern, die im Nachhinein eine gute Einstiegsgelegenheit generiert haben. Ich denke, eine solche Situation haben wir nun vor uns und kaufe eine Aktie ins Chartzeit Investment-Depot.

