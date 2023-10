EQS-News: comforte AG: Erfolgreiches Go-Live der comforte-Softwarelösung bei europäischer Großbank

Emittent / Herausgeber: comforte AG / Schlagwort(e): Sonstiges

comforte AG: Erfolgreiches Go-Live der comforte-Softwarelösung bei europäischer Großbank



26.10.2023 / 09:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



comforte AG: Erfolgreiches Go-Live der comforte-Softwarelösung bei europäischer Großbank Wiesbaden, 26. Oktober 2023 – Die comforte AG, ein führender Anbieter von Enterprise Data Security Lösungen, hat bei einer multinationalen Universalbank mit Hauptsitz in Europa das Go-Live für ihre Softwarelösung SecurDPS realisiert. Mit der datenzentrischen Cybersecurity-Lösung von comforte können Unternehmen personenbezogene Daten und Kreditkarten- und Zahlungsdaten ihrer Kunden unter Einhaltung sämtlicher Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Länder schützen und die Risiken einer Compliance-Verletzung erheblich reduzieren. Durch die formaterhaltende Verschlüsselung von comforte werden die Daten für Unbefugte unbrauchbar, während die Verarbeitung, Analyse und Nutzung der Daten für das Unternehmen auch in cloudbasierten Umgebungen jederzeit weiterhin möglich sind. Die für die Autorisierungssysteme notwendigen Primary Account Numbers der Kreditkarten und Debitkarten lagen bei der Bank bislang unverschlüsselt vor. Mithilfe der comforte-Lösung wurden diese nun tokenisiert und sind dadurch nicht mehr anfällig für Angriffe durch Dritte oder Insider. Je nach Zugriffsstufe können die Karteninhaberinformationen nun vollständig verschlüsselt beziehungsweise tokenisiert oder im Klartext angezeigt werden. Zudem wird die Software von comforte verwendet, um Datensätze aus Transaktionsprotokolldateien zu verschlüsseln. Michael Deissner, CEO von comforte: „Wir sind bei der Implementierung unserer Softwarelösung planmäßig gut vorangekommen und schützen diesen internationalen Bankkonzern nun noch besser vor Cybercrime. Der Bedarf an datenzentrischer Verschlüsselung ist branchenübergreifend groß. Wir sehen uns hervorragend am Markt aufgestellt, um Unternehmen und damit auch ihre Kunden mit unserer datenzentrischen Verschlüsselung bestmöglich vor Datendiebstahl und -missbrauch zu schützen.“ Über die comforte AG Die comforte AG ist ein führender Anbieter von Enterprise Data Security Lösungen. Heute vertrauen mehr als 500 Unternehmen weltweit auf die Tokenisierungs- und formatbewahrenden Verschlüsselungsfunktionen von comforte, um sensible Daten zu schützen. Comforte‘s Data Security Plattform lässt sich nahtlos in die modernsten Cloud-basierten Umgebungen sowie in traditionelle Kernsysteme integrieren. Sie hilft Kunden dabei Daten zu entdecken, zu klassifizieren und zu schützen, unabhängig davon wo diese sich befinden. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Datensicherheit und Datenschutz von unternehmenskritischen Systemen, ist die comforte AG der perfekte Partner für Unternehmen, die ihr Wachstum sichern wollen, indem sie ihr wertvollstes Gut schützen: Ihre Daten. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter. comforte AG: Thomas Stoesser, Executive Vice President, Marketing & Product Management E-Mail: t.stoesser@comforte.com Tel.: + 49 611 9319900 Wirtschaftsmedien: edicto GmbH

Axel Mühlhaus/Ralf Droz

E-Mail: rdroz@edicto.de

Tel.: + 49 69 90550554

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.