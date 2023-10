EQS-News: LPKF: Geschäftsentwicklung im dritten Quartal gewinnt deutlich an Dynamik

EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

LPKF: Geschäftsentwicklung im dritten Quartal gewinnt deutlich an Dynamik



26.10.2023 / 08:00 CET/CEST

Umsatz und Ergebnis des dritten Quartals am oberen Ende der Prognose

Auftragsbestand plus 56 %, Auftragseingang plus 29 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Vorstand bestätigt Gesamtjahresprognose und blickt weiterhin zuversichtlich auf die Folgejahre Garbsen, den 26.10.2023 – Die Geschäftsentwicklung der LPKF Laser & Electronics SE hat in den letzten drei Monaten deutlich an Fahrt gewonnen. Auch die Auftragslage des Technologieunternehmens ist weiterhin positiv. Im dritten Quartal hat das Unternehmen mit einem Umsatz von 33 Mio. EUR und einem Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 2,7 Mio. EUR das obere Ende der Prognose für diesen Zeitraum erreicht.



Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 80,9 Mio. EUR im Vergleich zu 86,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum, da ein besonders hoher Anteil der Auslieferungen im laufenden Jahr im vierten Quartal erfolgt. Das EBIT lag bei - 4,3 Mio. EUR (9M 22: 2,5 Mio. EUR).



Die Auftragslage im Konzern hat sich weiter positiv entwickelt. Der Auftragseingang lag nach neun Monaten mit 94 Mio. EUR um 28,6 % über dem Vorjahr (9M 22: 73,1 Mio. EUR). Der Auftragsbestand stieg von 48,8 Mio. EUR im Vorjahr auf 76,2 Mio. EUR, von denen ca. 40 Mio. EUR im vierten Quartal zur Auslieferung anstehen.



„Wir freuen uns über die gute Auftragsentwicklung und fokussieren uns darauf, die anstehenden Auslieferungen im vierten Quartal gut zu bewältigen “, sagt Dr. Klaus Fiedler, Vorsitzender des Vorstands. “Darüber hinaus freuen wir uns, dass die Marketingkampagne für den CellShepherd plangemäß angelaufen ist. Der CellShepherd ist das erste Produkt aus unserer neuen Biotechnologieproduktlinie (ARRALYZE) und wird im ersten Halbjahr 2024 offiziell in den Markt eingeführt.” Im August dieses Jahres ist LPKF mit einem Teil des ARRALYZE-Teams in die Co-Working Spaces der BioLabs-Gruppe an der Tufts University in Boston, USA, eingezogen.



Auch im Produktbereich LIDE (Laser Induced Deep Etching) blickt LPKF positiv nach vorn. Im September dieses Jahres hat sich ein weltweit führender Halbleiterhersteller öffentlich für die künftige Verwendung von Glassubstraten ausgesprochen und damit entsprechende Aktivitäten in der gesamten Industrie beschleunigt. Aus Sicht von LPKF ist die LIDE-Technologie ein wichtiger Baustein für den geplanten Einsatz von Glas in Hochleistungschips. Da LIDE in anderen Anwendungsfeldern bereits in der Volumenproduktion eingesetzt wird, sieht sich LPKF hier sowohl technologisch als auch operativ gut positioniert.



Im Kerngeschäft hat sich das Segment Electronics durch die Einführung der Tensor-Technologie positiv entwickelt. Die deutlich höhere Leistung der Schneidsysteme hat LPKF einen spürbaren Wettbewerbsvorteil verschafft. Im Segment Solar hat LPKF bei der Entwicklung und Fertigung von Verfahren für die Bearbeitung neuer Halbleiter wie Perowskite eine führende Rolle eingenommen und bereits erste Systeme ausgeliefert. Weiterhin konnte das Unternehmen seine Kundenbasis in diesem Segment deutlich verbreitern.



Ausblick

Der Vorstand bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2023. Danach erwartet er einen Umsatz von 125 bis 135 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 3 bis 7 %.



Mittelfristig will LPKF, wie bereits kommuniziert, eine attraktive einstellige Wachstumsrate für das Kerngeschäft erzielen. Die neuen Geschäftsinitiativen im Halbleiter-, Display- und Biotechnologiemarkt sollen neben dem Kerngeschäft mittelfristig insgesamt einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Umsatz beisteuern. Auf Basis des Umsatzwachstums und der daraus resultierenden Skaleneffekte strebt der Vorstand für den LPKF-Konzern in den kommenden Jahren eine attraktive zweistellige EBIT-Marge an.



Über LPKF

Die LPKF Laser & Electronics SE ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).









Kontakt:

