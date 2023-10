Equinix erhöht die Dividende

Die amerikanische Firma Equinix Inc. (ISIN: US29444U7000, NYSE: EQIX) wird ihren Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 4,26 US-Dollar ausbezahlen. Im Vergleich zum Vorquartal (3,41 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 25 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 13. Dezember 2023 (Record date ist der 15. November 2023).

Damit schüttet das Unternehmen 17,04 US-Dollar auf das Jahr gerechnet an die Anteilsinhaber aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 682,24 US-Dollar (Stand: 25. Oktober 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,50 Prozent.

Equinix mit Sitz in Redwood City, Kalifornien, bietet seinen Kunden netzbetreiberunabhängige Rechenzentrums- und Interconnection-Dienstleistungen an. Die Firma wurde im Jahr 1998 von Jay Adelson und Al Avery gegründet. Es werden über 240 Rechenzentren weltweit betrieben. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 2,06 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,84 Mrd. US-Dollar), wie am 25. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 275,79 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 211,81 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 4,15 Prozent im Plus (Stand: 25. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 65,88 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de