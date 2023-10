Iberdrola erhöht Gewinnprognose - deutliches Ergebnisplus nach neun Monaten

BILBAO (dpa-AFX) - Der spanische Energieversorger Iberdrola hat dank guter Geschäfte im Inland und mit Erneuerbaren Energien operativ deutlich mehr verdient. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei in den ersten neun Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bilbao mit. Unter dem Strich stand ein Gewinn von rund 3,6 Milliarden Euro und damit 17 Prozent mehr.

Iberdrola erhöhte nach dem bisher gut gelaufenem Jahr die Gewinnprognose und peilt jetzt beim Überschuss einen prozentual zweistelligen Anstieg an. Bislang hatte das Unternehmen ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie legte in einem schwachen Marktumfeld am Morgen um rund zwei Prozent zu und war damit einer der wenigen Gewinner unter den europäischen Standardwerten./zb/jha/