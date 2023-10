IRW-News: QYOU Media Inc. : QPlay+ von QYOU Indien erweitert den Vertrieb von Connected TV über eine globale Partnerschaft mit Coolita

IRW-PRESS: QYOU Media Inc. : QPlay+ von QYOU Indien erweitert den Vertrieb von Connected TV über eine globale Partnerschaft mit Coolita

Nutzer von Coolita-basierten TV-Geräten, darunter Panasonic, Croma und Thomson, in Indien und weltweit kommen in den Genuss aller Kanäle von QPlay+ im freien Fernsehen

Das Wachstum von Connected TV in Indien wird im Jahr 2025 voraussichtlich 45 Millionen Haushalte erreichen*

MUMBAI und TORONTO, 26. Oktober 2023 / IRW-Press / QYOU Media Inc. (TSXV:QYOU OTCQB:QYOUF), ein in Indien und den USA tätiges Unternehmen, das Inhalte produziert und vertreibt, die von Social-Media-Stars und Machern digitaler Inhalte erstellt wurden, gibt eine erhebliche Ausweitung seines Connected-TV-Vertriebs für QPlay+ und seine Kanäle durch eine Partnerschaft mit Coolita, einer weltweit führenden Smart-TV+OS-Marke, bekannt. Als Teil dieser strategischen Allianz erhalten Coolita-Nutzer in Indien und auf der ganzen Welt über Coolitas breite Palette von Smart-TV-Geräten, einschließlich COOCA, METZ, Panasonic, Croma, Thomson und anderen, und die Coolita-Betriebssoftware einfachen Zugang zum Streaming von QYOU Media Indiens wachsendem Portfolio von FAST-Kanälen, einschließlich The Q, The Q Kahaniyan, Q GameX, Sadhguru TV und Bollywood Hungama Live auf einer kostenlosen, werbefinanzierten Basis.

Die Connected/Smart-TV-Branche wächst sowohl in Indien als auch weltweit in einem noch nie dagewesenen Tempo: 9 von 10 Fernsehern, die im vergangenen Jahr in Indien verkauft wurden, waren Smart-TVs.** Auch die Werbeeinnahmen im Bereich Connected/Smart-TV haben weltweit einen ähnlich rasanten Anstieg erfahren und einen Umsatz von 25,9 Milliarden Dollar erzielt, was einer CAGR von 13,2 % im Jahr 2023 entspricht.*** Da sich Technologie und Unterhaltung immer weiter entwickeln, stellt diese Partnerschaft sicher, dass Zuschauer Zugang zu qualitativ hochwertigen, lokalisierten Inhalten erhalten, die ihr Fernseherlebnis um eine neue Dimension erweitern.

Coolita ist bekannt für sein innovatives Coolita OS und nimmt in der weltweiten Smart-TV-Branche eine Pionierrolle ein. Coolita OS ist ein branchenführendes Betriebssystem für Großbildschirme, das die Grenzen der Technologie kontinuierlich erweitert, um Nutzern weltweit die besten audiovisuellen Inhalte und ein außergewöhnliches Serviceerlebnis zu bieten. Coolita ist in mehr als 80 Ländern in Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika, Europa, Amerika und darüber hinaus tätig und hat damit eine enorm große Reichweite. Das Unternehmen hat in Indien bereits mehr als 2 Millionen Großbildgeräte mit dem Coolita-System ausgeliefert und ist damit in der Region ein weithin bekannter Name.

Curt Marvis, CEO von QYOU Media, kommentierte die Stärkung der Connected-TV-Präsenz in Indien und weltweit wie folgt: Unsere Partnerschaft mit Coolita ist ein weiterer großer Meilenstein in unserer Mission, Zuschauern in Indien und weltweit erstklassige Unterhaltung über CTV zu bieten. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können wir unsere digitale Präsenz im Connected TV in Indien weiter stärken und unsere einzigartigen kuratierten Kanäle gleichzeitig einem globalen Publikum anbieten. Wir betrachten den CTV-Bereich auch in den kommenden Jahren als einen starken Wachstumsbereich, sowohl in Indien als auch darüber hinaus.

Über QYOU Media

QYOU Media ist eines der wachstumsstärksten Creator-Media-Unternehmen, das an seinen Betriebsstandorten in Indien und den Vereinigten Staaten von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars erstellte Inhalte produziert, vertreibt und vermarktet. In Indien kuratieren, produzieren und vertreiben wir unter unserer Vorzeigemarke The Q und im Connected TV über die Kanäle Q Kahaniyan, Q GameX, Q Comedistaan und Sadhguru TV Premium-Inhalte via Fernsehsender, VOD- und OTT-Plattformen, Mobiltelefone, Smart-TVs und App-basierte Plattformen. Darüber hinaus verfügt QYOU über zahlreiche weitere Content-Destinationen, Apps und Gaming-Plattformen, die wöchentlich von mehr als 125 Millionen indischen Haushalten genutzt werden. Unsere Influencer-Marketing-Firma Chtrbox nimmt in der indischen Kreativwirtschaft eine Vorreiterrolle ein und nutzt Daten, um Marken mit den richtigen Social-Media-Influencern zu verbinden. QGamesMela ist ein vor kurzem gegründetes Unternehmen für Casual Gaming, das vom Zugang zu einem riesigen Publikum profitiert, das auf die Produkte von Q India schwört. In den Vereinigten Staaten unterstützen wir große Filmstudios, Spielehersteller und Marken bei der Erstellung von Inhalten und deren Vermarktung über Kreative und Influencer. QYOU Media wurde von Branchenveteranen von Lionsgate, MTV, Disney und Sony gegründet und entwickelt und erreicht jeden Monat mit seinen auf die Generationen Y und Z fokussierten Inhalten mehr als eine Milliarde Konsumenten in allen Teilen der Welt. Erleben Sie unsere Arbeit unter www.qyoumedia.com.

