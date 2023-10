Linde: Wachstumsstory kann fortgesetzt werden!

Der amerikanisch-deutsche Industriegasekonzern Linde erhöht trotz eines Umsatzrückgangs im dritten Quartal zum dritten Mal seine Gewinnprognose für dieses Jahr. Der Umsatz lag von Juli bis September wechselkursbedingt mit 8,16 Milliarden US-Dollar sieben Prozent unter dem Vorjahr, teilte Linde am gestrigen Donnerstag in Woking bei London mit. Dem Weltmarktführer gelang es, die Preise um fünf Prozent zu erhöhen, die Menge ging um zwei Prozent zurück. Dank Preiserhöhungen und fortgesetzter Produktivitätssteigerungen stieg der bereinigte Nettogewinn im Quartal um 15 Prozent auf 1,57 Milliarden US-Dollar. Mit 3,63 US-Dollar übertraf der Gewinn je Aktie erneut die Prognosen. Für das Gesamtjahr erwartet Linde nun einen Gewinn je Aktie von 14,00 bis 14,10 US-Dollar, das wären 14 bis 15 Prozent mehr als im Jahr 2022.

Zum Chart

Diese Serie an stetigen Gewinnsteigerungen wirkt sich auch auf die für die Jahre 2023 bis 2025 erwarteten KGVs aus. Die Marktteilnehmer müssen entsprechend hohe Preise für diese Wachstumsstory zahlen. Aktuell muss für das Jahr 2023 ein erwartetes KGV von 30,84 einkalkuliert werden. Die geplanten Gewinnsteigerungen führen zu einem KGV 2025 von immer noch 25,57. Im Chartbild ist eine sinkende Dynamik des Aktienkurses zu erkennen. Aber eine Short-Strategie wäre mit wirtschaftlichem Selbstmord gleichzusetzen. Der Aufwärtstrend ist immer noch intakt, obwohl das Papier nahe an der unteren Begrenzung des Trendkanals notiert. Eine weitere Eskalation in den bekannten Krisenherden Ukraine und Israel oder Taiwan würde zu einem Trendbruch führen. Aktuell sieht es aber nach einer Bestätigung des Trends aus. Ein möglicher Ausbruch nach unten ohne exogenen Schock sollte im Unterstützungsbereich zwischen 361,51 und 346,33 US-Dollar stoppen. Das Geschäftsmodell von Linde ist im Gegensatz zu einem Technologiewert mit vergleichbarem KGV bedeutend stabiler.