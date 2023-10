Werbung von

Microsoft vs. Apple, Technologiewechsel im Chipmarkt, News zu Meta, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, PayPal, GM, Okta und Co. - Calling USA BNP Paribas S.A. · 26.10.2023, 17:45 Uhr Uhr Cybersecurity

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley diskutieren wir - neben dem Ausblick für den S&P 500 – heute in der Sendung Calling USA einen möglichen Technologiewechsel im Chipsektor. Steht hier ein Wandel wie in der Autoindustrie vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug bevor?

