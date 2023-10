PAION - Was für eine Wendung! Insolvenz!

PAION AG - WKN: A3E5EG - ISIN: DE000A3E5EG5 - Kurs: 0,371 € (XETRA)

Vor nicht einmal einer Woche berichtete ich über das Biotech-Unternehmen Paion und eine geplante Kapitalerhöhung. Heute schauen die Aktionäre entsetzt auf den Aktienkurs, der um 80 % einbricht. Denn anstelle einer weiteren Finanzspritze steht die Insolvenz.

Wie Paion mitteilt, gab es wohl "Unregelmäßigkeiten im Verantwortungsbereich des Finanzvorstands der Gesellschaft im Hinblick auf eine für die Gesellschaft wesentliche Finanzierung." Finanzvorstand Sebastian Werner wurde daher unmittelbar seines Amtes enthoben. Ob es sich bei der beschriebenen Finanzierung um die geplante Kapitalerhöhung handelt, ist unklar. Diese wird aber nun, trotz zweier benannter Backstop-Investoren, abgebrochen und nicht durchgeführt. Als Konsequenz bleibt nur der Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Paion wurde im Jahr 2000 gegründet. Bekannt wurde das Unternehmen durch das Schlaganfallmedikament Desmoteplase, dessen Wirkstoff aus dem Speichel der Vampirfledermaus gewonnen wurde. Die Fledermaus zierte auch das Firmenlogo. Desmoteplase erzielte in klinischen Phase-III-Studien aber nicht die gewünschten Resultate, wirkte nicht besser als Placebo. In der Folge bekam das Unternehmen keinen Fuß mehr auf den Boden. Die Gründer verließen Paion vor einigen Jahren.

Fazit: Was bei Paion bleibt, sind meine persönlichen Erinnerungen an zahlreiche Gespräche mit den Gründern Dr. Mariola Söhngen und Dr. Wolfgang Söhngen. Ihre Vision ist nicht aufgegangen. Was bleibt, ist ein weiterer Biotech-Scherbenhaufen an der Börse.

Paion-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)