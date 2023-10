EQS-News: Deutsche Familienversicherung auf internationalen Versicherungsmessen

EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Deutsche Familienversicherung auf internationalen Versicherungsmessen



27.10.2023 / 08:00 CET/CEST

Corporate News



Frankfurt am Main, 27. Oktober 2023 – Die DFV Deutsche Familienversicherung AG („Deutsche Familienversicherung“), der führende Direktversicherer aus Frankfurt, wird auf der Insuretech Connect (ITC) vom 31.10.-02.11.2023 in Las Vegas vertreten sein. Bei der ITC handelt es sich um eine der renommiertesten internationalen Versicherungsmessen. Der Vorsitzende des Vorstandes und Gründer des Unternehmens, Dr. Stefan Knoll, wird auf einem Panel zum Thema „The Evolution of Insurance Distribution Channels: From Physical to Digital to Phygital“ die Expertise und Erfolgsgeschichte des börsennotierten Direktversicherers dem internationalen Publikum vorstellen.

„Ich freue mich wieder in den USA aufzutreten. Die Erfolgsgeschichte der Deutschen Familienversicherung trifft im internationalen Ausland und insbesondere in den digital-affinen USA auf größeres Interesse und Verständnis, als in Deutschland.“, kommentiert Dr. Stefan Knoll, Vorsitzender des Vorstandes und Gründer der Deutschen Familienversicherung.

Die DFV auf der ITC Vegas 2023

Gemeinsam mit dem Moderator Adam Blumencranz, von Distributed Ventures, sowie Roberto Tinoco Pinto von Aon, Camila Serna von Chubb und Woody Mo, von eBaoTech, wird Dr. Stefan Knoll über die Entwicklung der Vertriebskanäle für Versicherungen auf der ITC 2023 in Las Vegas diskutieren. Das Panel zum Thema „The Evolution of Insurance Distribution Channels: From Physical to Digital to Phygital“ findet am 01.11.2023 um 10.30 Uhr Ortszeit statt. Die gesamte Agenda der Messe finden Sie hier.

Die DFV ist weltweit gefragt

Die digitale Leistungsfähigkeit und Vorreiterrolle des Direktversicherers führt zu zunehmendem internationalen Interesse am Unternehmen. So wird die Deutsche Familienversicherung auch im Dezember 2023, in Person des Gründers und Vorsitzenden des Vorstands, auf Einladung der Insurtech Insights, auf der größten Versicherungskonferenz in Asien, der Insurtech Insights in Hong Kong, vertreten sein. Auf einem Panel, moderiert von Snehal Patel, Managing Director bei Saena Partners, zusammen mit Danilo Raponi, Group Head of Innovation der Generali und Donald Lacey, Chief Investment Officer von West Fork, wird Dr. Stefan Knoll zum Thema „Identifying the Next Insurtech Unicorn“ diskutieren und auch dort die digitale Erfolgsgeschichte der Deutschen Familienversicherung vorstellen.



Ihr Ansprechpartner

Lutz Kiesewetter

Direktor Investor Relations & Public Relations

Tel.: +49 69 74 30 46 396

E-Mail: Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de



