EQS-News: Wolfgang Schröter wird Geschäftsführer bei NorCom

EQS-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Wolfgang Schröter wird Geschäftsführer bei NorCom



27.10.2023 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wolfgang Schröter wird zum 01. November 2023 zum Geschäftsführer der NorCom Verwaltungs GmbH bestellt, die wiederum geschäftsführende Gesellschafterin der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA ist. In seiner neuen Rolle ergänzt er CEO Viggo Nordbakk in der Führung als Chief Operating Officer (COO). In dieser Position ist er für das Business Development des Unternehmens und den Ausbau des operativen Geschäfts zuständig. Weiter ist er verantwortlich für das Account Management der Großkunden aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung.

Seine bisherige Position als Geschäftsführer der NorCom Systems Technology GmbH behält er bei.



Der Diplom-Betriebswirt ist seit 1997 bei NorCom und ist daher mit dem Unternehmen bestens vertraut. Bisher war er als Geschäftsführer in Nürnberg hauptsächlich für den Kunden Bundesagentur für Arbeit verantwortlich.



„Wolfgang hat als Geschäftsführer in Nürnberg immer sehr gute Arbeit geleistet und die Bundesagentur für Arbeit nicht nur zum größten, sondern auch zum langjährigsten Kunden der NorCom aufgebaut. Er verfügt über beste Kontakte in der Branche und seine Arbeit ist auch bei seinen Kollegen hoch angesehen“, so Viggo Nordbakk, Geschäftsführer und CEO der NorCom. „Wolfgang steht für eine zuverlässige, integre Arbeitsweise, die für das ganze Unternehmen wertvoll ist. Ich freue mich, mit ihm künftig auch in der Leitung des gesamten NorCom-Konzerns zusammenzuarbeiten.“



„Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist eine zentrale, aktuelle Herausforderung. Mit DaSense COS – unserer Open Source Lösung von DaSense für Behörden – haben wir die Chance diesen Wandel mitzugestalten. Ich freue mich darauf, mich hier noch intensiver zu engagieren,“ sagt Wolfgang Schröter über seine Pläne. „Der Bereich birgt ein unglaubliches Potential und ich freue mich darauf, ihn gemeinsam mit dem NorCom-Team weiterzuentwickeln.“







Kontakt:

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA

Gabelsbergerstraße 4

80333 München

Telefon: 089-93948-0

E-Mail: aktie@norcom.de

27.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com