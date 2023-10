Symrise: Widerstand überwunden!

Nach einem Wachstum in den ersten neun Monaten hat der Duft- und Aromenhersteller Symrise seine Jahresprognose bestätigt und sich eine starke Umsatzsteigerung bis 2028 zum Ziel gesetzt. Das Management will mit einem jährlichen Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent bis 2028 Erlöse von 7,5 bis acht Milliarden Euro erreichen. Im Jahr 2022 waren es noch 4,6 Milliarden Euro. Die Ebitda-Marge, also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, soll dann 20 bis 23 Prozent betragen. Die 2019 festgelegten Ziele für 2025 sehen einen Umsatz von 5,5 Milliarden Euro bei gleichen jährlichen Wachstumsraten und einer Rendite von 20 bis 23 Prozent vor.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Symrise hat von Januar 2009 bis November 2021 einen Aufwärtstrend ausgebildet und in der Spitze den Kurs um den Faktor 16,64 gesteigert. Ab Anfang Januar 2022 konsolidierte der Kurs um 28 Prozent und ging dann in eine Seitwärtsrange über. Die Seitwärtsrange wird von der Unterstützung bei 94,16 Euro und dem Widerstand bei 113,80 Euro eingefasst. Ab Anfang Juni 2023 wurde auch diese Range nach unten verlassen und einen Boden auf niedrigerem Niveau etabliert. Seit der Bildung eines partiellen Tiefs bei 87,38 Euro notiert der Kurs wieder fester. Im Gesamtjahr 2023 peilt der Vorstand ein organisches Umsatzplus von fünf bis sieben Prozent und eine bereinigte operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von rund 20 Prozent an. Bei den Anlegern kommen die Nachrichten gut an. Das Papier hat zeitweise um über drei Prozent auf 95,84 Euro zugelegt und gehört damit zu den größten Gewinnern im Dax. Kann das geplante Wachstum erfüllt werden, sinkt das erwartete KGV 2025 auf aktuell 24,22. Im Vergleich mit den historischen KGVs bis in das Jahr 2014 entspricht dies dem günstigsten Wert. Aktuell scheint die Aktie stark aufgestellt zu sein.