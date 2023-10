ALLIANZ - Die Bullen probieren sich aus

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 220,950 € (XETRA)

Die Allianz-Aktie befindet sich seit dem einem Tief bei 40,27 EUR aus dem Jahr 2003 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Seit dem Jahr 2009 lässt sich diese Bewegung in einem Trendkanal eingrenzen. Im Februar 2020 markierte die Aktie ein Hoch bei 232,50 EUR.

An diesem Hoch scheiterte sie im Februar 2022 und vor wenigen Wochen, obwohl sie in der Spitze bei 234,55 EUR notierte. In der letzten Woche notierte der Versicherungswert nahe am EMA50 (Wochenbasis) bzw. dem 50% log-Retracement der Rally ab März 2023 und dem zugehörigen Aufwärtstrend. Die Aktie bildete eine Unsicherheitskerze aus. In einem positiven Wochenchart nähert sie sich aktuell dem Hoch aus der letzten Woche bei 221,90 EUR an.

Neuer Angriff, wenn …

Gelingt der Allianz-Aktie ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 221,90 EUR, dann bestünde die Chance auf einen erneuten Angriff auf den Widerstandsbereich um 232,60 EUR. Ein stabiler Ausbruch über diesen Bereich würde der Aktie mittelfristig großes Aufwärtspotenzial verschaffen. Ein Anstieg gen 350 EUR und vielleicht sogar 462,02 EUR wären dann auf Sicht von mehreren Monaten bis wenigen Jahren möglich.

Sollte der Wert allerdings per Wochenschlusskurs unter 212,48 EUR abfallen, dann würde eine Verkaufswelle gen 192,48 EUR oder sogar bis ca. 182 EUR drohen.

Fazit: Die Allianz-Aktie hat die Chance, die Konsolidierung der letzten Wochen zu beenden. Aber noch liegt kein neues Kaufsignal vor.

Allianz

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)