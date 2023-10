Chartzeit - neue Position in AEHR Test Systems

AEHR Test Systems ist ein Anbieter von Testlösungen für das Testen, Einbrennen und Stabilisieren von Halbleiterbauelementen. Das Unternehmen vertreibt Prüfsysteme, die Fehler in Halbleiterchips für die Qualitätskontrolle in der Produktion identifizieren. Diese Geräte werden in großem Umfang von Halbleiterunternehmen, Drittlabors und OEMs eingesetzt. Die Testsysteme sind für Stresstests von Halbleiterbauteilen unter extremen Bedingungen ausgelegt, um Zuverlässigkeit und Funktionalität zu gewährleisten.

30.10.2023: Neue Position - AEHR Test Systems

Die Aktie von AEHR Test Systems wird heute regelrecht zerstört. Anscheinend aufgrund schlechter Guidance von ON Semi. Dabei hatte AEHR Anfang Oktober noch gute Zahlen gemeldet, die die Analystenerwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen haben und die Guidance für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Zur Stunde ist die Aktie rund 26 Prozent im Minus. Ich halte den heutigen Ausverkauf für völlig übertrieben und nehme die Aktie ins Investment-Depot

Basiswert: AEHR Test Systems

Kauf-Order Info: Market-Order

Order-Preis: 22,01 USD

WKN (Aktie): 908802

Gekauft am: 30.10.2023

Stopp Loss: ohne

Gewinnziel: ohne

Musterdepot: Chartzeit - Investment-Ideen

