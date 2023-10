Gold: Rekordstände im Visier

Als im Mai dieses Jahres der Gold-Future kurz über seinen bisherigen Rekord aus 2020 von 2.075 US-Dollar blicken konnte, kam es an dieser Stelle zu einem Abpraller zur Unterseite. Wie erwartet korrigierte das Edelmetall zurück in den Bereich des EMA 200 um 1.900 US-Dollar. Kurzzeitig schien sogar ein Aufwärtstrendbruch aufzukommen, dieser konnte aber wegen der erhöhten Nachfrage ausgelöst durch die Spannungen im Nahen Osten aber schnell wieder eingefangen werden, in der Folge kam es zu Notierungen von über 2.000 US-Dollar je Feinunze in der abgelaufenen Handelswoche. Damit wurde eine weitere wichtige Hürde auf dem Weg zurück zu den Rekordständen gemeistert.

Zentralbanken rüsten massiv auf

Nicht nur Zentralbanken insbesondere aus dem asiatischen Raum kaufen eifrig physisches Gold auf, auch Privatanleger sehen offenbar Chancen und trieben den an der COMEX gehandelten Gold-Future auf über 2.000 US-Dollar voran. Die nächsten Stationen und für das Edelmetall können nun um 2.031 und schließlich 2075 US-Dollar abgeleitet werden. Bereits bestehende Long-Positionen sollten mit einer Stopp-Anhebung mindestens auf den EMA 50 bei aktuell 1.967 US-Dollar abgesichert werden. Geht dagegen die Unterstützung von 1.949 US-Dollar zu Bruch, müsste mit einem neuerlichen Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 1.909 US-Dollar gerechnet werden.