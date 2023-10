PDD HOLDINGS - Aktie holt Luft

Unlimited Turbo Optionsschein auf PDD Holdings - WKN: PN84M6 - ISIN: DE000PN84M68 - Kurs: 1,550 € (BNP)

PDD Holdings Inc - WKN: A2JRK6 - ISIN: US7223041028 - Kurs: 108,870 $ (Nasdaq)

Die Aktie von PDD Holdings befindet sich seit März 2022 nach einem Tief bei 23,19 USD in einer steilen Rally. Diese führte die Aktie am 27. Januar 2023 auf ein Hoch bei 106,38 USD. zwar musste der Wert nach diesem Hoch zunächst einen kräftigen Rücksetzer hinnehmen. Aber man log. 38,2%-Retracement griffen die Bullen wieder zu.

In den letzten Monaten zog die Aktie wieder deutlich an. Am 06. Oktober kletterte sie erstmals über das Hoch aus dem Januar. Seitdem pendelt sie in einer Range zwischen 111,68 USD und 101,61 USD um dieses Hoch.

Im Musterdepot Active Trading, das Teil von stock3 Trademate ist, halte ich seit 02. Oktober mittels DE000PN84M68 eine Longposition. Schon am 06. Oktober konnte ich nach einem Anstieg um 55,95% das Kapital aus dem Trade abziehen. Die Restposition liegt aktuell mit 88,10% im Plus. Ihr könnt stock3 Trademate 14 Tage kostenlos testen.

Kaufwelle hat noch Potenzial

Gelingt der Aktie von PDD Holdings ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 111,68 USD, dann dürfte die Rally der letzten Monate weitergehen. Ein möglicher Zielbereich läge dann bei 153,00- 158,70 USD.

Sollte der Wert allerdings unter 101,61 USD abfallen, müsste mit Abgaben gen 92,79 USD bis 89,50 USD gerechnet werden.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von PDD Holdings macht einen bullischen Eindruck. Aber aktuell fehlt noch das Startsignal für eine Fortsetzung der Rally. Noch hängt der Wert in einer Konsolidierung fest.

PDD Holdings

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)