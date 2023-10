SHOPIFY - Aktie mit gescheitertem Bodenbildungsversuch

Shopify Inc. - WKN: A14TJP - ISIN: CA82509L1076 - Kurs: 46,400 $ (NYSE)

Nach dem Tief vom 13. Oktober 2022 bei 23,63 USD startete die Shopify-Aktie zu einer starken Rally. Der Aktienkurs schoss bis 14. Juli 2023 auf ein Hoch bei 71,43 USD nach oben.

Damit startete eine Korrekturbewegung, die zunächst zu einem teilweisen Schließen des Aufwärtsgaps vom 04. Mai 2023 führte. Am 28. September drang der Wert in das „Restgap“ ein und versuchte danach eine Bodenbildung. Am 18. Oktober deutete sich in der Eröffnungsphase die Vollendung des Bodens an. Diese Andeutung wurde zuletzt aber radikal abverkauft. Die Aktie fiel sogar unter das Gap vom 14. Juli 2023. Damit ist der Bodenbildungsversuch gescheitert.

Verkaufswelle dürfte noch anhalten.

Das Chartbild der Shopify-Aktie macht einen klar bärischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen ist daher mit weiteren Kursverlusten zu rechnen. Ein Rückfall bis 39,44 USD oder sogar 36,06 USD ist zunächst möglich.

Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste die Aktie über 50,59 USD per Tagesschlusskurs ausbrechen. Dann wäre ein Anstieg gen 55,59 USD oder sogar an den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch bei aktuell 63,47 USD möglich.

Fazit: Die Verluste in den letzten Handelstagen haben die Bullen in Schwierigkeiten gebracht und zu neuen Verkaufssignalen geführt. Ein Boden ist aktuell nicht mehr in Sicht.

Shopify -Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)