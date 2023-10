BP verfehlt die Erwartungen und kündigt Dividende an

Der britische Energiekonzern BP plc (ISIN: GB0007980591) wird eine Dividende in Höhe von 7,27 US-Cents je Aktie für das dritte Quartal ausschütten, wie am Dienstag in London berichtet wurde. Die Ausschüttung der Dividende soll am 19. Dezember 2023 erfolgen. Ex-Dividenden Tag ist der 9. November 2023.

Im August 2020 hatte BP die Dividende von 10,50 US-Cents auf 5,25 US-Cents halbiert. Es war die erste Kürzung der Dividende seit dem Jahr 2010. Seitdem kam es zu vier Anhebungen. Anfang August 2023 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (6,61 US-Cents) um zehn Prozent angehoben.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 0,2908 US-Dollar (ca. 27,39 Eurocent) an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 5,95 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,60 Prozent. BP plant, bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum vierten Quartal 2023 weitere eigene Aktien im Volumen von 1,5 Mrd. US-Dollar zurückzukaufen.

Europas zweitgrößter Ölkonzern erzielte im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 einen Gewinn auf bereinigter Basis von 3,29 Mrd. US-Dollar, nachdem im Vorjahr ein Gewinn auf bereinigter Basis von 8,15 Mrd. US-Dollar erzielt wurde. Dies lag unter den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz lag bei 53,27 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 55,01 Mrd. US-Dollar).

