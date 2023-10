SAREPTA - Aktie stürzt ab! Das ist der Grund!

Sarepta Therapeutics Inc. - WKN: A1J1BH - ISIN: US8036071004 - Kurs: 107,650 $ (Nasdaq)

Im Mai schrieb ich zuletzt über das Biotech-Unternehmen Sarepta und dessen Hoffnungsträger SRP-9001 zur Behandlung der Duchenne Muskeldystrophie. Nach dem knappen Ergebnis aus dem Panel-Meeting entschied sich die US-Arzneimittelbehörde FDA im Juni für die Zulassung von Elevidys, so der Vermarktungsname des Wirkstoffs. Allerdings erfolgte die Zulassung unter strengen Auflagen. Eine Zusatzstudie sollte Sarepta helfen, den Patientenkreis von Elevidys zu erweitern.

Besser, aber nicht statistisch signifikant

Doch dieses Ziel ist erst einmal in weite Ferne gerückt. Wie das Unternehmen gestern nach US-Börsenschluss meldete, verfehlte Elevidys in der "Embark" genannten Phase-III-Studie den primären Endpunkt. Zwar schnitt Elevidys in der einjährigen Studie mit 125 Patienten mit 2,6 Punkten gemessen am North Star Ambulatory Assessment (NSAA), der die Motorik misst, besser ab als Placebo (1,9 Punkte). Das Ergebnis war aber nicht statistisch signifikant.

Die Sarepta-Aktie rauscht darufhin in die Tief, halbiert sich vorbörslich nahezu. Dennoch möchte das Management die Daten einreichen und hofft weiter auf eine Erweiterung der Zulassung. Der Markt sieht die Chancen dafür mit Blick auf die Kursbewegung dagegen als gering an.

Fazit: Die Achterbahnfahrt rund um Sarepta und das Medikament Elevidys geht weiter. Aus der Ferne ist es schwer zu beurteilen, ob Sarepta mit Elevidys noch einmal die Kurve bekommen kann. Aktuell scheinen die Chancen aber eher schlecht zu stehen. Zumal die Konkurrenz mit weiteren Produkten wartet. Vorbörslich fällt der Biotech-Titel auf neue Mehrjahrestiefs. stock3 wird weiter berichten.

Sarepta Therapeutics-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)