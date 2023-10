SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

SoftwareOne gibt Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt



31.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung – Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareOne gibt Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt Stans, Schweiz I 31. Oktober 2023 – Die SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass Neil Lomax, Mitglied der Geschäftsleitung, sich entschieden hat, SoftwareOne Ende 2023 zu verlassen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen und sich persönlichen Interessen zu widmen. Neil Lomax kam 2008 zu SoftwareOne und war in verschiedenen Positionen im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung tätig, unter anderem als Regional President North America. Im Jahr 2019 wurde er zum President of Sales und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Neil führte anschliessend den Bereich Software & Cloud Marketplace, dessen neue Plattform er 2022 erfolgreich lanciert hat. Während seiner Zeit bei SoftwareOne spielte Neil eine zentrale Rolle beim Aufbau der globalen Vertriebsorganisation von SoftwareOne und bei der Vertiefung wichtiger Partnerbeziehungen, insbesondere mit Microsoft. Darüber hinaus war er Teil der Geschäftsleitung, die den Börsengang von SoftwareOne im Jahr 2019 leitete. Brian Duffy, CEO von SoftwareOne, sagte: «Im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung von SoftwareOne möchte ich Neil aufrichtig für seinen grossen Beitrag in den letzten 15 Jahren danken, der entscheidend für das erfolgreiche Wachstum von SoftwareOne war. Sein Engagement, seine Führungsqualitäten und seine Expertise haben SoftwareOne nachhaltig geprägt. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.» Neils Aufgaben werden auf andere Mitglieder der Geschäftsleitung übertragen. KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com FGS Global, Media Relations Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die 9’250 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7’500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftige Geschäftstätigkeit, Entwicklung und Wirtschaftsleistung des Konzerns enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsdruck, gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit des Konzerns, die Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, die notwendig sind, um Erträge zu erwirtschaften und seine Geschäfte zu führen, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen der Rechnungslegungsstandards oder -richtlinien, Verzögerung oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung getroffenen Aussagen abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

