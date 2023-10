Trading-Chance HelloFresh: Short-Gewinn kassieren … und auf Long drehen?

Werbung

Es waren zu viele Hoffnungen drin in der im Juni losgetretenen Kaufwelle – und sie wurden nicht erfüllt: Die HelloFresh-Aktie drehte im September sang- und klanglos nach unten. Doch jetzt ist der Kurs fast wieder dort, wo er im Juni startete. Eine Gelegenheit, den Gewinn des am 19.9. hier vorgestellten Short-Trades mitzunehmen. Und eine Trading-Chance Long für Anleger, die das Risiko mögen.

Die vergangene Woche vorgelegte Quartalsbilanz bestätigte, was man schon im Sommer hätte vermuten dürfen: Die Lage beim Kochboxen-Lieferanten HelloFresh ist keineswegs für eine Hausse der Aktie geeignet. Vor allem der Schwund bei den regelmäßigen Nutzern des Service belegt: Ein Umfeld wirtschaftlicher Stagnation und teurer Kredite ist für ein Unternehmen, das „nice to have“-Dienstleistungen anbietet, unerfreulich.

Die Analysten sind hier auffällig gespalten

Allerdings wurden die Trader von der Bilanz nicht mehr wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Zwar fiel der Kurs als Reaktion auf das Zahlenwerk. Und bislang lassen sich die Käufer nicht blicken. Aber das Gros der Abwärtsbewegung lag bereits hinter der Aktie, als die Bilanz eintraf. So gesehen könnte man unterstellen, dass man jetzt, auf diesem Level, das immerhin fast 40 Prozent unter dem Mitte September bei 34,36 Euro markierten Jahres-Verlaufshoch liegt, schon viel „Krise“ in die Aktie eingepreist hat.

Dass die Analysten hier trotzdem weiterhin mehrheitlich bullisch sind und deren durchschnittliches Kursziel momentan um 30,70 Euro liegt, ist dennoch kein Argument, um hier über einen Long-Trade nachzudenken, denn das ist nur ein Schnitt aus insgesamt betrachtet extrem divergierenden Ansichten zur Aktie. Das höchste Kursziel findet man bei 41 Euro, das niedrigste bei 16. Das ist keine Wegweisung für die Trader und kein Argument für eine Veränderung des Trends, da Bullen wie Bären sich in einzelnen Kurszielen problemlos wiederfinden und die anderen ignorieren können. Die chart- und markttechnische Gemengelage aber schon.

Chart- und markttechnisch könnte der Kus nahe an einem Tief sein

Die negative Reaktion auf die Ergebnisse des dritten Quartals hat die Aktie mit Schwung unter die 200-Tage-Linie gedrückt, danach fiel sie ohne Gegenwehr des bullischen Lagers erst einmal weiter. Dadurch wurde sogar die im März etablierte Aufwärtstrendlinie leicht unterboten, das nächste Kursziel wäre somit die untere Begrenzung der seit September 2022 geltenden, wenngleich zweimal nach unten und einmal nach oben verlassenen Handelsspanne bei 19,94 Euro. Die Aktie muss dort nicht zwingend halten, weswegen es zwar sicherlich vertretbar ist, den aktuell über 100 Prozent liegenden Gewinn des am 19.9. vorgestellten Short-Trades mitzunehmen (siehe dazu auch unsere Trading-Chance Watchlist, deren Link Sie weiter unten finden), ein Switch auf Long aber hochspekulativ ist. Aber:

Quelle: marketmaker pp4

Der vorherige Abwärtsimpuls war ungewöhnlich schnell und intensiv. Das führte dazu, dass der RSI-Indikator aktuell relativ weit in die überverkaufte Zone gelaufen ist was, Sie sehen es im Chart, nicht allzu oft passiert und immer eine erhöhte Chance auf eine Gegenreaktion nach oben mit sich bringt. Wie weit die führt, ist in einem für HelloFresh grundsätzlich ungünstigen Umfeld aber nicht vorher abschätzbar, daher würden wir dazu raten, den Stop Loss umgehend und sukzessiv nachzuziehen, sobald sich die Aktie nach oben in Marsch gesetzt und erste Widerstandslinien überboten hat.

Antizyklischer Seitenwechsel: Hoch spannend … und nur etwas für Trader mit guten Nerven

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 14,554 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,1. Den Stop Loss platzieren wir bei 19,30 Euro in der Aktie, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 4,70 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf HelloFresh lautet HG6A2J.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 23,59 Euro, 27,55 Euro, 28,47 Euro, 34,36 Euro

Unterstützungen: 19,94 Euro, 17,69 Euro, 15,40 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf HelloFresh

Basiswert HelloFresh WKN HG6A2J ISIN DE000HG6A2J7 Basispreis 14,554 Euro K.O.-Schwelle 14,554 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 4,70 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.