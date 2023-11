AMD - Bodenbildung nach den Zahlen?

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 98,500 $ (Nasdaq)

AMD legte gestern nachbörslich zu. Mein Kollege Sascha Gebhard hat diese Zahlen in seinem Artikel AMD - Neue KI-Chip-Generation wächst rasend schnell erläutert. Ich konzentriere mich im Folgenden auf den Chart.

Die AMD- Aktie testete im Juli 2015 die Unterstützung bei 1,63 USD. Nach einem Allzeittief bei 1,61 USD drehte der Wert nach oben und setzte zu einer rasanten Rally an. im Januar 2020 gelang erstmals ein Anstieg über das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 48,50 USD. Nach einem Zwischenhoch bei 59,27 USD fiel der Wert zwar noch einmal unter das alte Rekordhoch zurück. Aber im Juli 2020 gelang der Ausbruch über 59,27 USD. Dieser Ausbruch war der Startschuss für eine Rally an das aktuelle Allzeithoch bei 164,46 USD.

Nach diesem Hoch aus dem November 2021 geriet die Aktie massiv unter Druck. Sie verlor rund 2/3 ihres Wertes und fiel sogar unter das alte Rekordhoch aus dem Februar 2020 bei 59,27 USD zurück. Im Vergleich zur vorherigen Rally ist diese Korrektur sehr moderat ausgefallen. Das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Juli 2015 liegt bei 28,09 USD und kam in dieser Korrektur nicht annähernd in Sichtweite.

Aber der Rückfall unter das alte Allzeithoch war nur von kurzer Dauer, der Aktienkurs drehte im Oktober 2020 wieder nach oben. Er kletterte auf ein Hoch bei 132,83 USD. Seit Mitte Juni befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Dabei setzte er Mitte September und in der letzten Woche auf dem log. 38,2%-Retracement der Rally seit Oktober 2022 auf. Die Aktie hat die Chance, die Konsolidierung mit einem Doppelboden zu beenden. Die Nackenlinie liegt bei 111,31 USD.

Kaufwelle möglich

Sollte die AMD-Aktie auf die aktuellen Zahlen positiv reagieren, wäre die Möglichkeit zu einer Bodenbildung gegeben. Diese wäre aber erst mit einem stabilen Ausbruch über 111,31 USD abgeschlossen. In diesem Fall könnte der Wert zunächst gen 132,83 USD und 164,46 USD ansteigen. Ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch würde sogar Potenzial in Richtung 226,65 USD eröffnen.

Ein Wochenschlusskurs unter 94,56 USD würde allerdings auf weitere Abgaben in Richtung 83,53 USD und vielleicht sogar 76,65 USD hindeuten.

Fazit: Die AMD-Aktie steht nach den Zahlen vor einer Richtungsentscheidung. Das Chance/Risiko-Verhältnis ist an dieser Stelle exzellent. Aber bei solche guten CRVs kann die Trefferquote nicht hoch sein. Das Risiko, ausgestoppt zu werden, ist also an dieser Stelle auch hoch.

AMD-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)