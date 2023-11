PAYPAL - Hoffnung vor den Quartalszahlen

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 51,800 $ (Nasdaq)

Die Paypal-Aktie gehört zu den Basiswerten, um die Anleger in den vergangenen zwei Jahren einen Bogen gemacht haben. Im Sommer 2021 musste man für einen Anteilschein über 300 USD bezahlen, während die Aktie gestern mit 51,80 USD aus dem Handel gegangen ist. Dabei markierte der Kurs erst vor einigen Tagen sein bisheriges Tief bei 50,25 USD.

Leichter Optimismus vor den Zahlen

Kurz vor den heute nachbörslich anstehenden Quartalszahlen zeigt sich in der Paypal-Aktie erstes Kaufinteresse. Bereits am Montag konnte sich der Kurs leicht stabilisieren, gestern zu dieser 1,47 % an. Damit ist kurzfristig ein Turnaround gelungen und die Aktie könnte sich weiter in Richtung 53,75 USD erholen. Ein weiterer Widerstandsbereich wäre dann bei 54,75 bis knapp 56 USD zu finden.

Ob die Aktie dieses Erholungspotenzial nutzen kann, bleibt abzuwarten. Die heutigen Quartalszahlen könnten für neue Action sorgen, in beide Richtungen. Im Gegensatz zu den letzten Quartalszahlen notiert die Aktie jetzt jedoch nahe seines Tiefs. Das könnte tatsächlich unterstützend wirken. Der Markt könnte bereits eine ganze Menge potenzieller Risiken eingeplant haben.

Fazit: Sich unmittelbar vor den Quartalszahlen in der Paypal -Aktie zu positionieren, birgt zwar Chancen, aber auch Risiken. Spekulativ könnte in Paypal eine Erholung starten, sofern es heute Abend nachbörslich nicht zu einem unerwarteten Schock bei den Quartalszahlen kommt.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

PayPal Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)