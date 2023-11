ELI LILLY - Zeit zum Einstieg?

Eli Lilly and Company - WKN: 858560 - ISIN: US5324571083 - Kurs: 554,460 $ (NYSE)

Eli Lilly gab heute vorbörslich Zahlen bekannt. Der Konzern erzielte einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie. Analysten hatten mit einem Verlust von 0,20 USD gerechnet. Der Umsatz lag bei 9,5 Mrd. USD (Schätzung: 8,97 Mrd. USD). Die Börse reagiert zunächst mit Abschlägen auf diese Zahlen. Nach einem Schlusskurs 554,46 USD von gestern wird der Wert bei 549,36 USD getaxt.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und eilte in den letzten Wochen und Monaten von einem Rekordhoch zum nächsten. Am 13. Oktober markierte sie das aktuelle Allzeithoch bei 629,97 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Dabei näherte er sich zuletzt dem Aufwärtstrend seit März 2023 an. Dieser Trend verläuft heute bei 541,24 USD und bildet zusammen mit dem noch offenen Aufwärtsgap vom 06. Oktober zwischen 542,71 USD und 542,50 USD einen wichtigen Unterstützungsbereich.

Entscheidung steht an

Die Reaktion auf die aktuellen Zahlen dürfte für die Entwicklung in den kommenden Wochen von zentraler Bedeutung sein. Die Aktie von Eli Lilly notiert an einem kritischen Punkt.

Dreht die Aktie im Bereich um 542,71-541,24 USD wieder nach oben, dann kann es zu einer größeren Rally kommen. Ein Anstieg an das Allzeithoch und später sogar gen 680 USD wäre möglich.

Sollte der Wert aber stabil unter 541,24 USD abfallen, würden weitere Abgaben bis 480,08 USD oder sogar 405,89 USD drohen.

Fazit: Die Aktie von Eli Lilly steht an einem entscheidenden Punkt. Aktuell haben weder die Bullen noch die Bären klare Vorteile. Daher bleibt nichts anderes übrig, als die Reaktion abzuwarten.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)