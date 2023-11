EQS-News: Anleihe für Projekt „Am grünen Anger“ erfolgreich platziert

EQS-News: Semodu AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Anleihe für Projekt „Am grünen Anger“ erfolgreich platziert



02.11.2023 / 08:59 CET/CEST

Emissionserfolg für SEMODU



Anleihen für Projekt „Am grünen Anger“ erfolgreich platziert



Stuttgart/Berlin, 02.11.2023 – Die SEMODU Group hat über ihre Tochtergesellschaft SEMODU Mehrwert Wernau Entwicklungsgesellschaft mbH für ihr Projekt „Am grünen Anger“ in Wernau erfolgreich Anleihen im Gesamtvolumen von deutlich über fünf Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert.

„Das Interesse der Investoren zeigt, dass innovative und nachhaltige Wohnquartiere auch im gegenwärtigen Marktumfeld stark nachgefragt werden“, so Frank Talmon l'Armée, CEO der SEMODU AG. „Es bestärkt uns darin, weiter konsequent auf unser technologieorientiertes Geschäftsmodell und eine auf Nachhaltigkeit fokussierte Unternehmensstrategie zu setzen.“



Die Emission der Anleihen wurde von DBC Finance GmbH aus München begleitet. „In DBC Finance GmbH verfügen wir über einen absolut verlässlichen Partner, wenn es um die Finanzierung von Projekten geht“, so Frank Talmon l’Armée. Geschäftsführer Dr. Jürgen Bauer sagt: „SEMODU zählt seit vielen Jahren zu unseren Premium-Kunden. In Marktphasen wie dieser ist die Qualität der Produkte entscheidend, um Investoren erfolgreich anzusprechen.“



In Wernau am Neckar errichtet SEMODU gemeinsam mit dem Architekturbüro KFWM aus Karlsruhe ein modernes Wohnquartier in modularer Bauweise. Das rund 10.500 Quadratmeter große Quartier wird überwiegend wohnwirtschaftlich genutzt, wobei kleinere Gewerbeflächen beigemischt sind. Ebenso kommen besondere Wohnformen, wie z.B. Clusterwohnungen zur Umsetzung, wobei ein besonderes Augenmerk auf der Flexibilität und Funktionalität der Räume liegt. Um den Mangel an bezahlbaren Wohnungen zu bekämpfen, sind über 30 Prozent der Wohnungen als geförderte oder mietpreisreduzierte Einheiten geplant. Der Baustart ist für 2024 geplant.



Über SEMODU

Die SEMODU AG entwickelt auf Basis modernster Softwarelösungen und komplexen mathematischen Systemen qualitativ hochwertige Gebäudemodule sowie neue Methoden für die Steuerung von Gebäuden. Gemeinsam mit Kommunen und Partnern aus Architektur, Gebäudetechnik, Modulfertigung sowie dem Energiesektor treibt SEMODU damit die Zukunft von Gebäuden und Städten voran – bezahlbar, CO2-neutral und zugleich modern und lebenswert. Mit Standorten in München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Mannheim ist das Unternehmen um Vorstand Frank Talmon l’Armée bundesweit und international tätig u.a. mit Projekten in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Weitere Informationen: www.semodu.com



