Hugo Boss: Aktie auf gutem Weg

Im dritten Quartal hat Hugo Boss beim Gewinn und Umsatz zugelegt und dabei seine EBIT-Marge leicht verbessert. Hierbei hat der Modehersteller von Sparmaßnahmen und einer robusten Nachfrage profitiert. An den Umsatz- und EBIT-Zielen für das laufende Geschäftsjahr hält Hugo Boss fest.

Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt seit den Verlaufstiefs aus Ende 2020 von 19,12 Euro nun eine dreiwellige Erholungsbewegung an 75,76 Euro an. Der jüngste Rücklauf zurück in den Unterstützungsbereich um 60,00 Euro reichte aber sogar ein Stück weit tiefer auf den EMA 200 bei derzeit 55,02 Euro. Ausgerechnet an dieser Stelle und mithilfe der heute vorgelegten Quartalszahlen könnte sich ein Trendwechsel anbahnen und dem Papier mittelfristig wieder in die Spur helfen.

Um Boden bemüht

Ob tatsächlich am 200-Wochen-Durchschnitt nun eine Trendwende gelingt, bleibt noch abzuwarten. Aus technischer Sicht läge sogar ein Abschlag auf 45,75 Euro im Rahmen der Erwartungen und würde gleichzeitig die Chance auf eine mittelfristige Erholungsbewegung aufrechterhalten. Übergeordnete Ziele sind weiterhin um 81,40 Euro vorzufinden. Aber erst die nächsten Tage dürften tatsächlich den weiteren Verlauf genauer skizzieren. Noch immer wird an einem Folgeanstieg der Hugo Boss-Aktie festgehalten, zwischenzeitliche Verluste sind aber in der aktuellen Phase noch zwingend einzuplanen.