OTS: Grifols / Grifols: Ergebnisse des dritten Quartals 2023 / Grifols treibt ...

Grifols: Ergebnisse des dritten Quartals 2023 / Grifols treibt Ausbau der EBITDA-Marge auf 25,1% voran und verbessert seine operative Leistung weiter Barcelona, Spanien (ots) - · Der Gesamtumsatz steigt seit Jahresbeginn 2023 auf 4,822 Milliarden Euro (+11,7% cc [1] ) und auf 1,597 Milliarden Euro (+9,0% cc) im dritten Quartal 2023, angetrieben von Biopharma (+14,5% cc seit Jahresbeginn und 13,7% cc im dritten Quartal 2023) aufgrund des soliden Wachstums bei Immunglobulinen und Albumin. · Das bereinigte EBITDA-Marge ist im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum vierten Quartal 2022 um mehr als 480 Basispunkte gestiegen und erreicht im dritten Quartal 2023 374 Millionen Euro, was einer Marge von 25,1% entspricht. Im bisherigen Geschäftsjahr 2023 erreicht das bereinigte EBITDA insgesamt 1,028 Milliarden Euro (23,2% Marge), ohne Biotest. · Die gesammelten Plasmamengen steigen um 10% [2] , während die Kosten pro Liter nach erfolgreicher Umsetzung des operativen Optimierungsplans um 22% sinken [3] , was zu jährlichen Einsparungen von 450 Millionen Euro [4] führt. · Der ausgewiesene Nettogewinn liegt im dritten Quartal 2023 bei 60 Millionen Euro und dreht im bisherigen Geschäftsjahr 2023 ins Plus. · Der Verschuldungsgrad sinkt auf 6,7x [5] durch die Verbesserung des EBITDA und den Ausbau des operativen Cashflows. Die Zusage, bis 2024 einen Verschuldungsgrad von 4,0x zu erreichen und in 2023 eine Transaktion zu unterzeichnen und anzukündigen, bleibt unverändert. · Die Prognose für das bereinigte EBITDA 2023 wird auf 1,45 Milliarden Euro angehoben und das Wachstum des Gesamtumsatzes von 10 bis 12% cc bestätigt, angetrieben durch ein Biopharma-Wachstum von 12 bis 14% cc. · Die Biotest Fibrinogen ADFIRST-Studie wurde erfolgreich abgeschlossen und zwei für das zweite Halbjahr 2023 gesetzte Meilensteine im Bereich Innovation wurden erreicht. · Es wurden neue Führungspositionen zur Stärkung von Innovation und Digitalisierung geschaffen. Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen und führender Hersteller von Arzneimitteln aus Blutplasma, verzeichnet ein weiteres Quartal signifikanten Wachstums mit zweistelligen Umsatzsteigerungen, Profitabilität und fortgesetztem Eintreten für seinen Schuldenabbau. Thomas Glanzmann , Executive Chairman und CEO von Grifols, kommentiert: "Die Leistung von Grifols und die gestärkten Fundamentaldaten spiegeln unser Engagement wider, das Unternehmen zu verbessern, um sein volles Potenzial auszuschöpfen und den Wert für alle Stakeholder zu maximieren. Unser starkes Umsatzwachstum und die Ausweitung der Gewinnspanne zeugen von der erfolgreichen Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und unseres operativen Optimierungsplans. Was die im Juni angekündigte Transaktion in China betrifft, machen wir Fortschritte und arbeiten mit Nachdruck daran, die Vereinbarung zu unterzeichnen, und gehen davon aus, dass wir sie entsprechend unserer Zusage vor Ende 2023 bekanntgeben können. Da wir uns in einem stark regulierten Umfeld bewegen, gehen wir davon aus, dass wir alle Genehmigungen erhalten und die Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abschließen werden. Wir gehen jetzt unsere Verschuldung an und konzentrieren uns verstärkt auf unsere Wachstumsstrategie, um einen nachhaltigen und langfristigen Shareholder Value zu schaffen." Geschäftsentwicklung Der Gesamtumsatz steigt im dritten Quartal 2023 um 9,0% cc (+3,7% auf berichteter Basis) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und erreicht 1,597 Milliarden Euro (+9,6% cc und +3,8% auf berichteter Basis ohne Biotest). In 2023 belaufen sich die Umsatzerlöse bislang auf 4,822 Milliarden Euro, ein Plus von 11,7% cc (+10,8%) (+8,4% cc, +7,5% ohne Biotest). Biopharma verzeichnet im dritten Quartal 2023 einen Umsatzanstieg von 13,7% cc (+8,1%) auf 1,368 Milliarden Euro (+14,9% cc, +8,7% ohne Biotest). Die Entwicklung im Bereich Biopharma wird getragen durch eine starke Nachfrage, eine anhaltend nachhaltige Plasmaversorgung, Preiserhöhungen bei Haupt-Proteinen und eine robuste Wachstumsstrategie außerhalb der USA. Im bisherigen Jahresverlauf beläuft sich der Umsatz von Biopharma auf 4,066 Milliarden Euro (3,699 Milliarden Euro ohne Biotest), was einem Anstieg von 14,5% cc (+13,6%) gegenüber dem Vorjahr entspricht (+10,6% cc, +9,7% ohne Biotest). Die Verkäufe von Immunglobulinen, dem Hauptprodukt von Grifols, steigen im dritten Quartal 2023 um 17,4% cc und tragen zu einem Wachstum von 14,9% im bisherigen Geschäftsahr (ohne Biotest) bei, unterstützt durch die anhaltend starke Akzeptanz des subkutanen Immunglobulins (SCIG) Xembify® mit einem Wachstum von 48,4% cc in diesem Jahr. Grifols stärkt weiterhin sein Immunglobulin-Franchise mit Schwerpunkt auf dem Markt für Immundefekte, einschließlich der wachstumsstärksten primären (PID) und sekundären (SID) Immundefekt-Indikationen, und behauptet zudem seine Führungsposition in der Neurologie und Akutversorgung. Das Unternehmen will sein Geschäft in den USA und weiteren ausgewählten Ländern weiter ausbauen und gleichzeitig die Einführung von Xembify® weiter vorantreiben. Der Umsatz von Diagnostic sinkt im dritten Quartal 2023 um 3,1% cc (-7,9%) und beläuft sich auf 156 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten steigen die Umsatzerlöse um 0,9% cc (-0,3%) und erreichen 498 Millionen Euro, was in erster Linie auf Produkte für die Blutgruppenbestimmung zurückzuführen ist (+6,7% cc im bisherigen Geschäftsjahr). Durch die Integration von Access Biologicals maximiert Grifols weiterhin den Wert seines integrierten Portfolios im Geschäftsbereich Bio Supplies. Im dritten Quartal sinkt der Umsatz um 14,1% cc (-18,4%) auf 36 Millionen Euro, was auf den geringeren Umsatz mit Zellkulturen zurückzuführen ist. Im bisherigen Jahresverlauf steigt der Umsatz um 22,8% cc (+22,6%) und erreicht 119 Millionen Euro. Die Plasmaversorgung wächst nachhaltig um 10% im Jahresverlauf 2023, während die erfolgreiche Umsetzung des operativen Optimierungsplans zu einer Senkung der Kosten pro Liter (CPL) um 22% im September 2023 im Vergleich zum Höchststand im Juli 2022 führt, was einen weiteren zukünftigen Margenausbau ermöglichen wird. Die wichtigsten Faktoren waren der anhaltende Rückgang der Aufwandsentschädigungen für Spender, die Rationalisierung des Plasmazentren-Netzwerkes, die Steigerung der Prozess-Effizienz, die Optimierung der Strukturkosten und die Verbesserung der Spenderzufriedenheit. Finanzergebnisse und Verschuldungsgrad Die bereinigte Bruttomarge erreicht im dritten Quartal 2023 41,0% und verbessert sich damit um 400 Basispunkte gegenüber dem Vorjahresquartal. Die bereinigte Bruttomarge liegt im bisherigen Jahresverlauf bei 39,1% (39,7% bzw. 37,8% einschließlich Biotest). Aufgrund der neunmonatigen Verzögerung der Bestandsbuchhaltung in der Branche verbucht das Unternehmen jetzt die Gewinn- und Verlustvorteile aus dem CPL-Rückgang, der im dritten Quartal 2022 begann, und erwartet einen weiteren sequentiellen Margenausbau für das vierte Quartal 2023 und das Jahr 2024. Das bereinigte EBITDA beläuft sich im dritten Quartal 2023 auf insgesamt 374 Millionen Euro und die bereinigte Marge beträgt 25,1%. Im bisherigen Geschäftsjahr 2023 erreicht das bereinigte EBITDA 1,028 Milliarden Euro, was einer Marge von 23,2% entspricht. Die starke Performance von Biopharma, die Kosteneinsparungen durch den operativen Optimierungsplan und operative Effizienzsteigerungen unterstützen weiterhin die Margen. Nicht enthalten im bereinigten EBITDA sind die einmaligen Aufwendungen in Höhe von 148 Millionen Euro, einschließlich der einmaligen Restrukturierungskosten in Höhe von 140 Millionen Euro, die im ersten Quartal 2023 verbucht wurden. Das ausgewiesene EBITDA beträgt 360 Millionen Euro im dritten Quartal 2023 und 880 Millionen Euro im bisherigen Jahr 2023 (360 Millionen Euro bzw. 884 Millionen Euro einschließlich Biotest). Der ausgewiesene Nettogewinn beläuft sich im dritten Quartal auf 60 Millionen Euro und im bisherigen Geschäftsjahr 2023 beträgt er 48 Millionen Euro (60 Millionen Euro bzw. 3 Millionen Euro einschließlich Biotest). Der Abbau der Verschuldung hat weiterhin oberste Priorität. Grifols bekräftigt sein Engagement zur Verringerung der Verschuldung inder Bilanz. Der Verschuldungsgrad sinkt im dritten Quartal 2023 auf 6,7x, was auf eine Verbesserung des EBITDA und einen operativen Cashflow von 262 Millionen Euro zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis Ende 2024 einen Verschuldungsgrad von 4,0x zu erreichen und bis Ende 2023 eine Transaktion zum Abbau der Verschuldung zu unterzeichnen und anzukündigen. Ohne die Auswirkungen von IFRS 166 [6] beläuft sich die Nettofinanzverschuldung auf insgesamt 9,54 Milliarden Euro. Zum 30. September 2023 verfügt Grifols über eine Liquiditätsposition von 1,134 Milliarden Euro und eine Cash-Position von 484 Millionen Euro. Innovation Grifols ist auf dem besten Weg, alle für die zweite Jahreshälfte 2023 gesetzten Meilensteine im Bereich Innovation zu erreichen, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses der Studien für GIGA564 und GIGA2339 im dritten Quartal 2023. Darüber hinaus gibt es weitere Fortschritte bei den Innovationen von Grifols. Dazu zählt die Biotest Fibrinogen ADFIRST-Studie, die im dritten Quartal abgeschlossen wurde, und die Xembify® SID-CLL-Studie, deren erste Standorte in Europa bereits aktiv sind. Gestärkte Führung Grifols will sein volles Potenzial ausschöpfen und seine Position als globaler Branchenführer festigen, wobei ein erstklassiges Team und eine starke Führung von entscheidender Bedeutung sind. Grifols ist über die Ernennungen von zwei neuen Führungskräften im dritten Quartal sehr erfreut. Dr. Jörg Schüttrumpf wurde zum Chief Scientific Innovation Officer (CSIO) ernannt. Als Head of Innovation der gesamten Grifols-Gruppe wird sich Dr. Schüttrumpf darauf konzentrieren, die Entwicklung differenzierter Plasma- und Nicht-Plasma-Medikamente in wichtigen Therapiebereichen voranzutreiben und dabei auf der starken Innovationspipeline von Grifols aufzubauen. Sein Aufgabenbereich umfasst den gesamten Entwicklungszyklus neuer Therapien, von der Entdeckung bis zu klinischen Studienprogrammen, sowie strategische Partnerschaften und den Einsatz fortschrittlicher Technologien. Miguel Louzan wurde in die neue Position des Chief Digital Information Officer (CDIO) berufen. Louzan wird die digitale und datengestützte Transformation leiten. Er wird sich darauf konzentrieren, die Nutzung von digitalen Plattformen, Data Science und neuen Technologien durch das Unternehmen voranzutreiben, um wichtige Geschäftsaktivitäten wie die Beziehungen zu Plasmaspendern und Kunden, den Produktionsbetrieb, die Entwicklung neuer Therapeutika und die Cybersicherheit zu verändern und zu stärken. TELEFONKONFERENZ Grifols wird heute, am 02. November 2023, um 13.30 Uhr MEZ / 8.30 Uhr EST eine Telefonkonferenz durchführen, um das Business Update zum dritten Quartal 2023 zu diskutieren. Um den Webcast anzuhören und die Business Update Präsentation anzusehen, besuchen Sie unsere Website http://www.grifols.com/en/investors . Den Teilnehmern wird empfohlen, sich im Vorfeld der Telefonkonferenz zu registrieren. Die Abschrift und die Aufzeichnung der Telefonkonferenz werden innerhalb von 24 Stunden nach Ende der Live-Telefonkonferenz auf unserer Website unter http://www.grifols.com/en/investors zur Verfügung stehen. 6 Ab September 2023 beträgt die Auswirkung von IFRS 16 auf die Gesamtverschuldung 1,0326 Milliarden Euro. ----- [1] Operativ oder währungsbereinigt (cc) ohne die im Berichtszeitraum ausgewiesenen Wechselkursschwankungen [2] Sept'23 YTD'23 vs. Sept'22 YTD'22 (ohne Biotest) [3] Sept'23 vs. Juli'22 (US-Daten) [4] Im Vergleich zu den Zahlen für das gesamte Jahr 2022, vor Inflationseffekten [5] Der Verschuldungsgrad wird konsequent auf der Grundlage von Kreditrahmenvereinbarungen und unter Einbeziehung von Biotest berechnet. [6] Ab September 2023 beträgt die Auswirkung von IFRS 16 auf die Gesamtverschuldung 1,0326 Milliarden Euro. ----- Über Grifols Grifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen weltweit einsetzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel und der Transfusionsmedizin und entwickelt, produziert und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen und -lösungen in mehr als 110 Ländern an. Die Bedürfnisse der Patienten und das ständig wachsende Wissen von Grifols über viele chronische, seltene und weit verbreitete Krankheiten, die manchmal lebensbedrohlich sind, treiben unsere Innovationen bei plasmabasierten Therapien und anderen biopharmazeutischen Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität voran. Grifols konzentriert sich auf die Behandlung von Krankheiten in einem breiten Spektrum von Therapiebereichen: Immunologie, Hepatologie und Intensivmedizin, Pulmonologie, Hämatologie, Neurologie und Infektionskrankheiten. Als Pionier in der Plasmabranche baut Grifols sein Netz von Spendezentren weiter aus, das mit mehr 390 Zentren in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und China das größte der Welt ist. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion sowie klinische Diagnosetechnologien. Grifols liefert hochwertige biologische Produkte für die biowissenschaftliche Forschung, klinische Studien und die Herstellung pharmazeutischer und diagnostischer Produkte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hilfsmittel, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und Angehörigen der Gesundheitsberufe ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten. Grifols, mit mehr als 24.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt. Im Jahr 2022 belief sich der wirtschaftliche Effekt von Grifols in seinen Hauptgeschäftsländern auf 9,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen schuf außerdem 193.000 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze. Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen B-Aktien von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.grifols.com/ .