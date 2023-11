Partylaune | Überwiegend solide Ergebnisse | Renditen bei Anleihen sinken

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



US-Notenbanker Jerome Powell hat zwar das Fenster für weitere Zinsanhebungen nicht geschlossen, aber weiter zugezogen. JP Morgan CEO Jamie Dimon geht aber weiterhin davon aus, dass die Zinsen durchaus noch um weitere 75 Basispunkte angehoben werden könnten. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sinken aber weiter, was in Folge den Aktienmarkt beflügelt. Wir sehen zudem seit letzter Nacht überwiegend positve Ergebnisse, mit den Aktien von Airbnb, Clorox, Mondelez, Palantir, PayPal, Roku, Super Micro Technology, Starbucks und Qualcomm teils deutlich im Plus. SolarEdge verliert wegen deutlich reduierter Aussichten vorbörslich rund 12%. Heute Abend werden die Ergebnisse von Apple im Fokus stehen.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell