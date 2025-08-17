Werbung ausblenden
Erklärvideo aus der onvista-Redaktion

ETF-Crashkurs - das sollten Anleger unbedingt wissen

onvista · Uhr

Darum geht's im Video:

Wie funktioniert ein ETF eigentlich? Was bedeuten die ganzen Fachbegriffe? Was solltest du beim ETF Kaufen beachten? Diese Fragen beantwortet Felix Kästner im neuen Erklärvideo - kurz, kompakt und leicht verständlich auch für Anfänger. 

Abonniere hier den onvista-Youtube-Kanal
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!heute, 08:30 Uhr · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden