Zalando steigert Gewinn erneut - Umsatzziele gesenkt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Mit seinem Sparkurs hat Zalando den Gewinn trotz eines schwächelnden Geschäfts erneut gesteigert.

Allerdings senkte der Online-Modehändler seine Umsatzziele für das Gesamtjahr. Der bereinigte operative Gewinn stieg nach Angaben vom Mittwochabend im abgelaufenen Quartal um 72 Prozent auf 23,2 Millionen Euro. "Wir haben die Abwicklungskosten im Verlauf des Jahres deutlich gesenkt", erläuterte Finanzchefin Sandra Dembeck am Donnerstag. Dies seien keine Einmal-Effekte, sondern nachhaltige Verbesserungen.

Daneben habe der Konzern auch sein Werbebudget zusammengestrichen, kommentierte Analyst Adam Chochrane von der Deutschen Bank. Daran werde sich zum Jahresende sicher nichts ändern. "Es ist zwar verständlich, dass man in einem schwachen Markt keine Marketingausgaben tätigt, das trägt aber nicht zu einem Umsatzwachstum im kommenden Jahr bei."

MILDES SEPTEMBER-WETTER BEEINTRÄCHTIGT GESCHÄFT

Weil Kunden wegen des milden Wetters im September den Kauf von Herbst- und Winterkleidung hinausgezögert hätten, ging der Konzernumsatz Zalando zufolge um 3,2 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zurück. Das über die Plattform verkaufte Brutto-Warenvolumen (GMV) schrumpfte um 2,4 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Daher rechnet der Konzern für das Gesamtjahr nun mit einem Rückgang der Konzernerlöse um 0,5 bis drei Prozent. Beim GMV werde sich die Veränderung zwischen plus einem und minus zwei Prozent bewegen. Zuvor hatte die Firma Werte von minus eins bis plus vier Prozent beziehungsweise von plus einem bis plus sieben Prozent in Aussicht gestellt. Beim Betriebsergebnis rechnet Zalando weiter mit 300 bis 350 Millionen Euro.

MODEBRANCHE INSGESAMT UNTER DRUCK

Die Prognosesenkung für 2023 komme nicht überraschend, sagte ein Börsianer. Die neuen Umsatzziele lägen zudem im Rahmen der Erwartungen. Die Konkurrenz hat ebenfalls mit der trüben Konsumlaune zu kämpfen. Der britische Modehändler Boohoo strich nach enttäuschenden Zahlen seine Ziele zusammen. Asos warnte, dass die Kaufzurückhaltung über das gesamte angelaufene Geschäftsjahr 2023/2024 hinweg zu Umsatzeinbußen führen könnte. Die deutsche Firma About You konnte ähnlich wie Zalando trotz schwächelnder Umsätze die Ertragskraft verbessern.

Zalando-Aktien gingen nach den aktuellen Zahlen auf eine Achterbahnfahrt und bewegten sich in einer Spanne von minus 3,6 und plus 4,2 Prozent. Zuletzt notierten sie gut drei Prozent höher. Die Titel von About You folgten denen des Konkurrenten. In London verbuchten Asos und Boohoo ähnliche Kursausschläge.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)