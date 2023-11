AMAZON – Aktie wie entfesselt!

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 138,070 $ (Nasdaq)

Am Donnerstag der letzten Woche legte Amazon nachbörslich Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Das Unternehmen konnte die Erwartungen übertreffen und dies wurde in den vergangenen Tagen mit einer starken Kaufwelle honoriert. Bereits am Freitag legte der Kurs fast 7 % zu. Aber auch in den folgenden Tagen machte die Käufer weiter Druck und so notiert Amazon mittlerweile über 15 % oberhalb ihres bisherigen Jahrestiefs.

Von wegen Tauziehen!

Diese Entwicklung ist durchaus überraschend, zeigt aber auch, wie stark die Käufer derzeit sind. So konnte eine drohende Topformation pulverisiert werden. Gleichzeitig kam es im Preisbereich bis hin zu ca. 132 USD noch nicht einmal ansatzweise zu einem Tauziehen zwischen Bullen und Bären. Das war im Oktober noch ganz anders. Dass die Aktie jetzt direkt nach oben durchstarten konnte, zeigt, wie stark die Käufer derzeit sind.

Mit dem aktuell bullischen Impuls im Rücken könnte in der Aktie durchaus ein neues Jahreshoch oberhalb von 145,86 USD folgen. Die zentrale Frage dabei ist jedoch, ob wir dieses Ziel direkt oder über den Umweg einer spürbaren Korrektur anlaufen. Genau hierin liegt auch das Risiko für Trader und Anleger, die sich erst jetzt in der Aktie engagieren wollen. Im ungünstigsten Fall hat man kurzfristig nahe der Hochs eingekauft und muss die nächste Konsolidierung und Korrektur erst einmal überstehen. Dabei könnte der Aktienkurs auf ca. 132,50 USD und sogar wieder tiefer zurückfallen.

Das für die Bullen ungünstigste Szenario geht sogar noch einen Schritt weiter. Im Rahmen dessen kommt es nicht nur zu einer Korrektur/Konsolidierung, sondern zu einem neuen Abwärtstrend mit Kursen auf und unterhalb von zunächst 125 USD und dann mit einem neuen Jahrestief. Das Risiko für eine solche Entwicklung hat zuletzt zwar abgenommen, ist aber nicht null.

Fazit: In der Amazon-Aktie würde ich übergeordnet weitere Kursgewinne erwarten. Ob die Aktie jedoch direkt das Jahreshoch ansteuern kann oder zunächst eine kleine Auszeit nimmt, ist offen. Zusammenfassend ist Amazon für mich damit zwar bullisch, zunächst aber nur eine Watchlist-Position (sofern sie noch nicht im Depot liegt).

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Amazon Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)