Hyatt kündigt Dividende für das vierte Quartal an

Der amerikanische Konzern Hyatt Hotels Corporation (ISIN: US4485791028, NYSE: H) wird eine Dividende in Höhe von 0,15 US-Dollar für das vierte Quartal 2023 ausbezahlen. Zahltag ist der 6. Dezember 2023 (Record day ist der 22. November 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 102,13 US-Dollar bei 0,59 Prozent (Stand: 2. November 2023).

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erzielte Hyatt einen Umsatz in Höhe von 1,62 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,54 Mrd. US-Dollar). Der Nettogewinn betrug 68 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 28 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 2. November 2023 mitgeteilt wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis betrug 75 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 72 Mio. US-Dollar).

Die Hyatt Hotels Corporation hat ihren Sitz in Chicago. Im Portfolio befinden sich über 1.300 Objekte in rund 76 Ländern (Stand: 30. September 2023). Im Jahr 1957 erwarb Jay Pritzker das erste Hyatt Hotel von den Geschäftspartnern Hyatt von Dehn und Jack Dyer Crouch. 1962 ging Hyatt unter dem Namen Hyatt Corporation an die Börse. 1982 nahm die Familie Pritzker Hyatt wieder von der Börse. Im November 2009 erfolgte erneut der Börsengang unter dem Namen Hyatt Hotels Corporation.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 12,91 Prozent im Plus (Stand: 2. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 10,9 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de